Perle ai porci c’è chi capisce Carofiglio e chi lo deriderà, pur avendo detto cose intelligenti. Mi aspetto già le “ahah” reaction Gli scrittori andrebbero prima letti e semmai dopo commentati. Invece siamo diventati così superbi ed arroganti che li critichiamo direttamente. Che brutto popolo siamo diventati…IO.Sono d’accordo con lei. La gentilezza è davvero un’arma potente perché costringe le persone a fermarsi, guardarsi negli occhi e riconoscersi umani. Invita a riflettere sui conflitti e sulla loro inutilità. Io non sono gentile….però sono consapevole di avere molto da imparare da questa mosca bianca che, non a caso, è inviso alla politica, specie di sinistra. La gentilezza su cui da tempo cerco di riflettere è una sofisticata virtù marziale.

Ovunque è così..dal piccolo gruppo …al gruppo allargato ..In genere chi sa di non poter essere autorevole usa questa strategia …accende i conflitti …divide e comanda!!…Chi è senza personalità …chi pensa al proprio tornaconto e’ li’ accanto ..a supportare …pronto a giocarsi affetti ,amicizie e tanto di più :il rispetto per se stesso!!

È una tecnica, ma anche un’ideologia per la pratica e la gestione del conflitto. La pratica della gentilezza non significa sottrarsi al conflitto. Al contrario, significa accettarlo, ricondurlo a regole, renderlo un mezzo di possibile progresso e non un evento di distruzione. […]

La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza. I populismi e i fascismi vivono dell’elementare, micidiale logica che divide il mondo in amici e nemici; prosperano usando i meccanismi di creazione dei nemici e dunque dei capri espiatori. La gentilezza come metodo per la gestione dei conflitti – anche di quelli più accesi e violenti – serve a disattivare quei meccanismi. La gentilezza a cui ci riferiamo è però assai diversa dalla mitezza. L’uomo civile non rifiuta il conflitto. Lo accetta, invece, come parte inevitabile e proficua della complessità e della convivenza. Lo accetta e lo pratica secondo un sistema di regole, in una dimensione non distruttiva, umana. La mitezza di Bobbio rischia di essere una dote inidonea a trasformare il mondo e a mettere in atto la giustizia (inteso il termine nel senso più ampio).

La gentilezza, è una virtù non violenta di combattimento.Gentilezza intesa come cordialità, come mano tesa per discutere e trovare una soluzione confacente ad entrambe le parti, come si poteva fare e raggiungere fra Russia e Ucraina,nel rispetto di ambo le parti…..con il tempo necessario.

