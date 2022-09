Non giriamoci attorno: Salvini Capitan mojito getta un’ombra inquietante sul prossimo governo

Una volta a Palazzo Chigi, Meloni riuscirà davvero a fermare le pressioni di Salvini sulla Russia e le sanzioni?

I filo-salviniani insistono con lo scenario fasullo di Capitan mojito.

L’appeasement in salsa leghista, giustificato con la previsione di immani tragedie che colpiranno chi non si accoda a Putin. Era così bello il legame con Russia Unita…OK. Inutile discutere con chi non vuole capire. Secondo voi eliminando le sanzioni tornerebbe tutto come prima ? Non penso proprio sia più possibile fidarsi di Putin .Come diceva qualcuno mentono anche quando non è necessario .

E quale sarebbe la sua “ricetta” per uscire da questo “cul de sac” in cui si sarebbe cacciata l’Italia? Immagino cancellare le sanzioni come vaneggi gia caro Salvini… ma poi chi ci garantisce che le forniture di gas dalla Russia riprenderanno regolarmente e allo stesso prezzo “ante-guerra” (peraltro già incrementato ancor prima dell’avvio della “operazione speciale” russa) ??Ma Salvini poverino vuole rubare i voti i pochi vopi rimasti a GRULLANDIA, una volta al potere andrà a cuccia, lui i governi li fa cadere solo per tornaconto personale mica per questioni di principio. Purtroppo è proprio così: forse salvini vive in una realtà parallela nel paese di Laqualunque o si diverte a ” spararle grosse” solo per provocare (animato/a com’è da un viscerale anti-democratico o e riformismo liberale insomma anti- tutto-ciò-che-è-appena-un-pò-meno-a-destra-del-Salvinismo)… comunque sia, a volte è un po’ irritante…Salvini non l’hai fatta fuori dal vaso…. Proprio non sai di cosa si parla e di cosa c’e’ in gioco. Ricordati! CHE. L’aggressore è la Russia e l’aggredito è l’Ucraina.

I problemi complessi non si risolvono mai con risposte semplici. Eppure l’opinione pubblica è spesso indotta a condividere le promesse dell’imbonitore di turno proprio perché indica una soluzione facile per superare una situazione di estrema difficoltà che crea disagio nel presente e prefigura tempi ancora più duri e non prevedibili nel prossimo futuro. E’ compito di una classe dirigente all’altezza del suo ruolo riuscire a rappresentare la realtà, spiegare i termini della questione e smentire i faciloni, svelando l’inconsistenza delle loro proposte. Ma questo compito è molto arduo: la classe dirigente, per farcela, deve essersi guadagnata un’autorevolezza adeguata e deve mantenerla sotto il fuoco dei disfattisti che si sono serviti delle difficoltà per attribuirle alla responsabilità di chi ha mantenuto una linea di coerenza, anche nella consapevolezza che le soluzioni non solo non erano a portata di mano, ma non erano neppure garantite; e, soprattutto, che le risposte semplici erano ingannevoli e irrealizzabili.

Tutta questa premessa ci porta a chiamare in causa le più recenti perfomance di Matteo Salvini, a proposito delle sanzioni economiche adottate nei confronti della Russia dopo l’aggressione dell’Ucraina. A Fano, il leader della Lega, globe trotter della campagna elettorale, è tornato su di un tema classico della sua narrazione: “E’ l’unico caso al mondo in cui le sanzioni non danneggiano i sanzionati, ma coloro che sanzionano – ha detto l’ex ministro dell’Interno – Bisogna continuare a sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia. Stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie”. Il fatto è che l’Unione ha adottato un programma di sanzioni proprio allo scopo di ‘’sostenere, difendere e aiutare il popolo ucraino’’. Non è casuale che il Conducator abbia sollevato questo dubbio in un momento come l’attuale, quando le famiglie e le imprese avvertono il peso sempre più insostenibile del costo dell’energia, si accorgono che Putin gioca d’anticipo nei confronti delle decisioni che l’Unione europea non è in grado di adottare con la necessaria tempestività; e si chiedono, nelle stesse ore, quali conseguenze può avere il blocco preventivo delle forniture da parte di Gazprom su ordine del Cremlino.

E’ evidente che questa richiesta è frutto di una spregiudicata campagna elettorale, perché allo stato non ci sono le condizioni né la volontà per fare la retromarcia che Salvini raccomanda. Poi è illusorio ritenere che, in questo modo, si risolverebbe il problema, perché è ormai chiaro che per Putin il blocco delle forniture è la principale arma a sua disposizione contro l’Europa e l’Occidente. Ed è un’arma che deve usare al più presto e con grande spregiudicatezza, per incidere sull’opinione pubblica delle democrazie e influire così sull’orientamento delle forze politiche e dei governi, soprattutto laddove si svolgeranno tra breve elezioni, come in Italia. Putin sa che nel giro di qualche anno, sempre che si confermi la linea della diversificazione delle fonti e delle forniture, il gas e il petrolio li dovrà vendere altrove. Sulla questione dell’energia, l’Unione fino ad oggi si è limitata a dibattere sul che fare; la Russia ha agito. Noi non subiamo il rimbalzo sulla nostra economia delle sanzioni alla Russia, ma siamo le vittime dirette delle sanzioni ‘’energetiche’’ della Russia nei nostri confronti.

La posizione di Salvini sulla questione Ucraina e le sue conseguenze getta un’ombra inquietante che va ben oltre la campagna elettorale e si proietta sulla maggioranza e sul governo della prossima legislatura. Se le condizioni diverranno insostenibili (non solo per l’Italia), se il costo dell’energia provocherà il ricorso massiccio alla cassa integrazione, con lo spettro (che in molti casi si materializzerà) della chiusura delle aziende; se la prospettiva diverrà ben più grave di quella riguardante l’uso dei condizionatori, basterà la ribadita fermezza di Giorgia Meloni ad evitare la slavina dell’Italia sul fronte delle alleanze internazionali e degli impegni che ne derivano? Ammesso che la presidente di FdI riesca a varcare la soglia di Palazzo Chigi (un passo per cui si dichiara ‘’pronta’’), sarà in grado di sottrarsi alla morsa dei suoi alleati e alla pressione dell’opinione pubblica di un Paese del ‘’ora e sempre 8 settembre’’? In questi mesi – prima che il conflitto in Ucraina scomparisse dai talk show (è proprio vero: esistono solo i fatti di cui si parla in tv) e nella graduatoria delle notizie dei tg – i filo-putiniani ‘’de noantri’’ sostenevano la teoria che sono gli Usa, non l’Europa ad avere interesse per il proseguimento della guerra in Ucraina. Da qui la tiritera della ‘’guerra per conto’’, dell’effettiva responsabilità della Nato e degli Usa, quanto meno del concorso di colpa. E’ stato Mario Draghi, fin dal discorso del 17 febbraio 2021, a tenere insieme la solidarietà dell’Occidente, la compattezza dell’Unione e l’assistenza anche militare all’Ucraina. Ma nel giro di un paio di anni, però, la linea della Casa Bianca potrebbe cambiare, ridando un ruolo al trumpismo, magari senza Trump; con le prevedibili conseguenze anche a livello geopolitico. Potrebbe accadere allora – è già capitato nel 2018 – che al governo italiano fossero permesse (anzi gradite) delle prese di distanza dall’Unione europea, senza con questo mettere i discussione lo stigma delle alleanze occidentali. E’ stato Salvini ad affermare che, con il Donald alla Casa Bianca, non ci sarebbe mai stata quella ‘’maledetta guerra’’ che prima o poi finirà e tutto tornerà come ai bei tempi dei viaggi a Mosca.

Non giriamoci attorno: Salvini Capitan mojito getta un'ombra inquietante sul prossimo governo

