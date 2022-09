NONOSTANTE! L’oscuramento dei media e l’attacco concentrico del PD e del partito di Conte nei confronti del Terzo Polo dice di più di qualunque sondaggio prezzolato. Hanno paura.

ORA POI CON L’ULTERIORE SCATTO DEL TERZO POLO: IL PANICO NEL PD. E IL CONTE FARFUGLIA NEL SUO ETERNO DOPOPRANZO.DIMOSTRANO LA LORO PAURA.

Voleva fare il padrone del “campo largo” e per la sua incapacità è rimasto con io, mammeta e tu.

Con due soli alleati minoritari, che hanno sempre votato contro il governo Draghi, che non vogliono né rigassificatori per l’emergenza gas, né termovalorizzatori, accettati dai verdi europei, che non vogliono sentir parlare delle infrastrutture che ci servono, che contestano la collocazione internazionale dell’Italia e l’unica idea che hanno è alzare le tasse per nazionalizzare ogni cosa, ma non sanno dire chi e come dovrebbe produrre la ricchezza necessaria.

Letta sta andando incontro al suo secondo fallimento. Non è riuscito a fermare né la destra sovranista, né i populisti di Conte, ai quali non ha impedito, dopo tanti elogi immeritati, di trascinare l’Italia nell’instabilità.

Ha lasciato solo Draghi, che continua a battersi sull’unico tavolo che può servire per bloccare la crisi, quello di Bruxelles, dimezzando così il ruolo dell’Italia.

Doveva salvare il PD, ma ne ha consolidato una linea incerta, ondivaga, subalterna al partito di Conte fino a due giorni fa. Conte che ora, come un saprofita, gli mangia i voti, tagliandogli sotto i piedi l’erba di una sinistra alle cime di rapa.

Tutto questo perché il suo primo assillo è sempre stato quello di vendicarsi di Renzi. Ma Letta sa bene che fu tutto il PD a licenziarlo per la prima volta, per la sua inerzia e l’abisso di impopolarità in cui l’aveva portato.

Per questo Letta è vittima di un impulso irrefrenabile a vendicarsi non solo di Renzi, ma anche del PD, che sta facendo di tutto per far perdere.

Sa già che il PD perderà e non per i voti, in crescita, del Terzo Polo. Quelli li aveva già persi da un pezzo, ma perché, fateci caso, Letta sta rifacendo in modo palese la stessa campagna contro Renzi che il PD fece, in modo subdolo, nel 2018.

Oggi come allora rinnega le riforme fatte dal suo stesso partito, col suo consenso entusiastico.

Come il Jobs Act, che produsse in due anni 500mila occupati a tempo indeterminato, che estese le tutele, crescenti, ai lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, esclusi fino ad allora, che cancellò la discriminazione delle dimissioni in bianco e non produsse i licenziamenti di massa che il PD e la Cgil prevedevano solo per spaventare i lavoratori e nascondere gli effetti positivi di quella riforma.

Che, solo per fare un esempio, ha consentito la contrattualizzazione del lavoro dei runner, i simboli del precariato. Poca roba?

Nella campagna elettorale del 2018 il PD fece la lotta a Renzi in modo ipocrita. Oggi Letta può farlo in modo palese.

Per questo il voto al PD è doppiamente inutile. Perché non fermerà la destra, che anni di questo PD ci hanno condannato a vedere vincere, e perché, dopo, ad assetto invariato, continuerà a non avere alcuna capacità di riscatto.

E’ solo il Terzo Polo che propone e fa quello che un PD decotto non ha saputo e non può più fare in pochi giorni e con un leader bollito due volte.

Solo una affermazione del Terzo Polo può contenere una vittoria della destra, e ristabilire un equilibrio parlamentare che intraprenda una nuova strada col rilancio dei punti fondamentali di Draghi.

L’oscuramento dei media e l’attacco concentrico del PD e del partito di Conte nei confronti del Terzo Polo dice di più di qualunque sondaggio prezzolato. Hanno paura.

