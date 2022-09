Salvini non corregge il tiro: “Al posto delle sanzioni contro la Russia, meglio uno scudo per l’Italia”

“L’unica emergenza in questo momento si chiama bolletta” dice il leader leghista a Bolzano, ribadendo le sue parole che avevano fatto scattare i distinguo di Giorgia Meloni e Antonio Tajani: “Qui non ci sono filorussi, noi siamo filoitaliani”

“Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in campagna elettorale a Bolzano. “L’unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. È grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale”, ha aggiunto. “Qui non ci sono filorussi, noi siamo filoitaliani e conto che in Europa si sveglino e accendano la luce. Come noi i sindacati e le categorie indicano che l’emergenza è aiutare a pagare le bollette, non perché lo chiede Mosca, ma Bolzano, Milano, Roma”. Salvini ha chiesto “soldi veri subito per aiutare a pagare bollette e luce del gas. Non perché ce lo chiede Putin. Chi se ne frega. Noi rispondiamo agli italiani. Secondo Salvini, “l’Europa ha dovere di proteggere i lavoratori italiani”.

Già da Cernobbio Salvini aveva sollevato il tema: “Abbiamo sempre votato le sanzioni e le manteniamo ma chiediamoci se stanno funzionando – aveva detto Salvini – e soprattutto proteggiamo l’Italia. L’Europa copra le spese per imprese e famiglie”. Nettamente contrari invece gli alleati, sia Fratelli d’Italia, sia Forza Italia. Per Giorgia Meloni, se ci sfiliamo dai nostri alleati, “per l’Ucraina non cambia niente ma per l’Italia sì”, perchè sarebbe a rischio la nostra “credibilità” al livello internazionale. Altrettanto chiaro Antonio Tajani: “Quella di Salvini è un’opinione e se ne può discutere. Io credo che le sanzioni siano inevitabili e che dobbiamo continuare a infliggerle. Qualsiasi scelta di modifica della posizione – ha chiarito il coordinatore nazionale azzurro – non può che essere presa a livello europeo e di Nato”.

Secondo Salvini, “per fermare la guerra abbiamo approvato le sanzioni, ora però, a 7 mesi di distanza, tanti, non solo Salvini ma ad esempio l’Economist, si stanno chiedendo se le sanzioni stanno funzionando. Poi – è la sua conclusione – tutti noi chiediamo uniti quello che ha chiesto Mattarella: uno scudo europeo. L’Europa deve aprire il suo paracadute sull’energia. Confido che l’appello di Mattarella e nostro venga ascoltato. Altrimenti – tira dritto – agirebbe l’Italia: io gli italiani non li lascio al freddo. Se non ci fosse l’Europa ci penserà l’Italia”.

CHE BELLA COALIZIONE, E SI PREPARE A GOVERNARE L’ITALIA. GENTE CERCATE DI SALVARVI, NON SALITE SUL OTTOVOLANTE DESTOSO SENZA FRENI.IO VOTO#ITALIASULSETIO.(ILTERZO POLO DI CALENDA&RENZI. DOVE COME DIMOSTRATO E UN GRUPPO COMPETENTE SERIO E ONESTO,CHE HA CERCATO SEMPRE IL BENE DEL ITALIA DEL EUROPA E DEGLI ITALIANI,NON L’INTERESSE PERSONALE COME IL Capitan mojito.

Salvini non corregge il tiro. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo