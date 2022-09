Sui ricatti Russi e meglio rideci sopra. L’ultima mossa disperata di Putin: può vincere solo con la paura della Ue. Mosca: via le sanzioni e riavrete il gas. Ma è la mossa disperata di chi sa che perderà. Ue verso il price cap.

Ritengo che il tentativo di bluff ed all-in di zio bladi sia già fallito,l’accordo Francia Germania taglia la testa al toro,la francia riavvia a pieno regime tutti i reattori,fornisce tutto il gas possibile alla Germania che poi restituisce energia elettrica. Noi siamo messi discretamente bene,vi è una sorta di accordo con la Germania e cioè noi diamo loro gratis( prima volevano essere pagati per prenderla, e pagati per la corrente di ritorno, mica fessi),la nostra spazzatura, loro la bruciano e facciamo a metà della corrente. Piuttosto da registrare oggi la mossa di OPEC +1,che taglia la produzione di 100mila barili per solidarietà con i russi,facendo arrabbiare di brutto the yankees, a tempo debito ci sarà da fare i conti anche con loro, i sauditi stanno giocando una partita rischiosa.

La profezia di Mosca: “Ue e Usa vi hanno imposto il piano gas, gli italiani soffriranno”

La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, a gamba tesa sull’Italia, “spinta al suicidio economico dalla frenesia sanzionatoria euro-atlantica”. Il Governo intanto lavora per chiudere giovedì sul nuovo Decreto Aiuti e sul piano Cingolani di risparmio energetico.

Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, “è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire”. Lo afferma in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”, e il risultato sarà che le imprese italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, poiché le aziende americane oggi “pagano l’elettricità sette volte meno di quelle italiane”. Maria Zakharova sottolinea che “le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale” contro i produttori italiani e “quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee”.

A Palazzo Chigi si punta a chiudere entro giovedì il nuovo decreto aiuti. In ambienti di governo definiscono plausibile una dote di 10 miliardi, ma le risorse con cui finanziare il dl potrebbero anche aumentare, trainate dall’aumento delle entrate tributarie e da un eventuale ‘tesoretto’ aggiuntivo derivante da decreti inattuati. Si attendono gli ultimi dati di agosto e, soprattutto, il calcolo degli introiti degli extraprofitti: mercoledì è prevista una riunione per tirare le somme.

Giovedì, la data cerchiata in rosso per la prossima riunione del Consiglio dei ministri, potrebbe tenersi una conferenza stampa con l’annuncio dettagliato delle misure ma anche del piano di risparmi energetici a cui ha lavorato il ministro Cingolani. La proroga dell’ora legale, suggerita da alcuni partiti, per ora rimane una proposta. Il giorno dopo il possibile Cdm, si terrà un altro incontro cruciale in Ue sul fronte dell’energia: la riunione dei ministri competenti che discuteranno tanto del price cap, quanto della possibilità di slegare il prezzo dell’energia da quello del gas.

La profezia di Mosca: “Ue e Usa vi hanno imposto il piano gas, gli italiani soffriranno” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo