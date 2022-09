Al Pd non basterà agitare la paura della destra. Parli chiaro sul futuro, come sul Jobs Act. Prova ne sia che, nonostante tutti gli oppositori e sindacati abbiano promesso e giurato di eliminarlo, nessuno, dopo dieci anni, ha osato toccarlo e abolirlo. prova a consultare se ne siete in grado. I dati istat anno 2016 ma sopratutto cercate di capirli se ne siete capaci. Cari pidioti! basta solo studiare e consultare I dati ufficiali, ok e difficile che un pidiota ora lettore del fango quotidiano possa aprire la sua mente altrove. C’è chi ha creato posti di lavoro e chi ha creato il reddito di poltronanza. Forse dobbiamo ricordare che la battaglia contro Renzi, da parte del PD e della CGIL, iniziò con maggiore virulenza proprio sul JobAct. Quindi vedo solo “coerenza” ideologica e vendicativa di Letta contro Renzi!

MA! Quel 40% di indecisi potrebbe ascoltare non chi garantisce semplicemente il rispetto di europeismo e atlantismo, ma chi è in grado di offrire la speranza di un Paese più giusto, di un lavoro più dignitoso, di una sanità pubblica che funzioni, di un welfare che non continui a perdere pezzi. Che la partita per il Pd e per il centrosinistra fosse in salita lo si sapeva, ma è indubbio che nelle prime settimane della campagna elettorale, al di là della facile propaganda degli avversari e della cautela con cui vanno sempre presi i sondaggi (e ancor più quelli agostani), qualcosa sembra non aver funzionato e aver reso la sfida ancora più improba.

RENZI! Al Pd non basterà agitare la paura della destra. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo