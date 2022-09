Enews 823. DI MATTEO RENZI.

Mancano 18 giorni alle elezioni.

Continuiamo a crescere non solo nei sondaggi, ma soprattutto nel clima tra le persone. Bene, benissimo.

Per chi vuole darci una mano coi volontari, questo è il link.

Qui per dare una mano economica (abbiamo superato quota 27mila € di piccole donazioni dal primo settembre: anche 5€, 10€, fanno la fifferenza per una politica fatta dal basso, diversa).

Qui per seguire il canale Telegram e qui per Instagram.

Ieri ho visitato Scuola Zoo, una bellissima esperienza milanese. Qui trovate un pezzo della mia intervista in classe.

Nel pomeriggio mi sono cimentato in una sfida difficile: fare un discorso su Milano da non milanese. Mi ha colpito la straordinaria affluenza, grazie! E leggo i commenti di chi avrà la pazienza di sentire tutta l’ora di discorso. Questa campagna elettorale è difficile ma va impreziosita dai contenuti non immiserita solo sugli slogan.

Oggi sono a Brescia per parlare di termovalorizzatore con Carlo Calenda collegato da Piombino: l’Italia che dice sì. E poi in provincia, a Orzinuovi, per una iniziativa col mondo agricolo.

Stasera, invece, ci vediamo in diretta a “Controcorrente”, su Rete4, alle 21.30.

Venerdì, Napoli sul lavoro.

Sabato, alle 11, Ischia sulla giustizia.

Domenica, alle 9.30, Ercolano sulla cultura e, alle 19, Lugano sull’Europa.

E mi raccomando: prenotatevi qui per VERONA, martedì 13 settembre, nel decennale della partenza del camper. Parleremo di futuro, ritornando sui luoghi dai quali è iniziato tutto il nostro percorso.

Intanto:

1. Il Pd archivia il JobsAct (che ha creato 1.273.000 posti di lavoro, dei quali la metà a tempo indeterminato) e sposa il reddito di cittadinanza. Amici riformisti: come fate a votare il Pd? Se vi piacciono queste idee, potete votare direttamente i grillini. Enrico Letta mi attacca tutti i giorni, ma non si rende conto che fare una campagna elettorale dominato dal rancore personale verso di me sta distruggendo il Pd. Contento lui, contenti tutti.

2. A proposito: guardate questo video e vi darete una spiegazione sul perché Conte continua a avere consenso.

3. Le promesse di Berlusconi, Salvini e Meloni tecnicamente portano l’Italia al default. Qualcuno può fare un dibattito civile sui numeri? Credo che Calenda sia disponibile a qualsiasi ora per rispondere alle follie programmatiche di una destra che lancia proposte irrealizzabili.

Un sorriso,



Enews 823. DI MATTEO RENZI. ultima modifica: da

