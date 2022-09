“Letta sta distruggendo il Pd” LE PAROLE Renzi attacca il leader dem: “È dominato dal rancore personale verso di me”

Dallo “stai sereno” dei tempi in cui entrambi militavano nel Pd agli “stracci” che volano oggi, in piena campagna elettorale. Una cosa è certa: tra Matteo Renzi ed Enrico Letta i rapporti non sono mai più tornati quelli di un tempo. Ci ha pensato, non a caso, il leader di Italia dei Valori, ieri, a rincarare la dose nei confronti del leader del Nazareno.

Il Partito democratico, ha scritto infatti l’esponente del Terzo Polo nella sua enews, “archivia il Jobs Act (che ha creato 1.273.000 posti di lavoro, dei quali la metà a tempo indeterminato) e sposa il reddito di cittadinanza. Amici riformisti: come fate a votare il Pd?“.

“Se vi piacciono queste idee, potete votare direttamente i grillini” ha rilanciato provocatoriamente Renzi, per poi attaccare ancora, con una battuta al vetriolo: “Enrico Letta mi attacca tutti i giorni, ma non si rende conto che fare una campagna elettorale dominato dal rancore personale verso di me sta distruggendo il Pd”.

“Contento lui, contenti tutti” ha concluso. Insomma, il rapporto tra Renzi e Letta sembra non essere mai arrivato a un punto più basso di quello riscontrato in questi ultimi giorni.

“Meloni ringrazia Letta, le fa campagna elettorale” Così il leader di Italia Viva intervistato da Rtl 102.5

“La Meloni sta ringraziando Letta che sta facendo campagna elettorale per lei, con tutte le cose che ha detto sulle tasse e sulla legge elettorale”. Così Matteo Renzi, a Rtl 102.5 che ha commentato poi anche il programma di Fratelli d’Italia. “Il programma economico della Meloni è insostenibile. Io non sono favorevole a fare oggi uno scostamento di bilancio. Metterebbe in conto alle nuove generazioni ulteriore debito”, ha aggiunto Renzi

Ma, se governa Meloni noi a oppposizione. “Se governa Meloni noi saremo all’opposizione. Se governa Draghi noi saremo in maggioranza. Senza i numeri ci sarà Draghi”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, intervistato a Rtl 102.5.

E. “Enrico Letta mi attacca anche oggi. E dice: ha ragione la Meloni…”

“Enrico Letta mi attacca anche oggi. E dice: ha ragione la Meloni, è colpa di Renzi. Ormai è un ritornello. Pur di attaccare me, Letta si schiera anche stavolta con la Meloni. Nel merito, una volta di più, Letta sbaglia. La legge elettorale che volevo io era quella col ballottaggio collegata alla riforma costituzionale che superava il bicameralismo. La sconfitta referendaria, purtroppo, ci ha impedito di cambiare modello istituzionale”.

Lo scrive in un post su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“La legge in vigore è stata votata da molte forze politiche (Pd, Forza Italia, Lega su tutti) e la fiducia su quella legge l’ha messa il governo Gentiloni e il ministro Finocchiaro. Ma ciò che mi colpisce non è la cosa in sé: a tutti capita di sbagliare, specie a Letta in questo periodo. La cosa che mi fa impressione è che Letta sta facendo ormai da giorni la campagna a tempo pieno per la Meloni: propone di aumentare le tasse, imbarca gli anti draghi, difende il reddito di cittadinanza e cancella le misure per la crescita approvate dai governi del PD. Col solito ritornello: ‘Renzi ha torto, la Meloni ha ragione’. Incredibile: il rancore personale sta portando il PD a fare campagna elettorale per la destra sovranista ha aggiunto.

"Letta sta distruggendo il Pd" LE PAROLE Renzi attacca il leader dem: "È dominato dal rancore personale verso di me"

