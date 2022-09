ADDIO ELIZABETH ALEXANDRA MARY WINDSOR

E’ scomparsa una donna che non ha solo attraversato la storia come testimone ineguagliabile, ma che ha fatto la storia in oltre settanta anni di regno.

Basti pensare che il primo incarico di governo che conferì fu quello a Churchill e l’ultimo, solo due giorni fa alla nuova premier Liz Truss.

Per i britannici era la Regina, per il resto del mondo una presenza che ha accompagnato tre generazioni come nessun altro Capo di Stato, non solo per longevità. Una grande personalità che ha saputo rispettare la libertà del suo popolo garantendone l’esercizio delle regole democratiche.

Al di là della retorica e da repubblicano convinto, provo grande tristezza per la sua scomparsa.

