RENZI SUL ATTUALE, SENSA FRENI E PELI SULLA LINGUA.

Renzi inzia dal: “Conte con percettori reddito cittadinanza è voto di scambio”

“Sono sconvolto dalle immagini di Conte, credo fosse a Palermo, osannato come ‘o papà’ del reddito e riverito, fanno a gara a fare la foto con lui con la card gialla del reddito di cittadinanza. E’ voto di scambio”. Lo ha detto E CONCORDO Matteo Renzi al Corriere.it.

Poi, parlando delle elezioni in vista, Renzi aggiunge: “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”.

Al leader Pd: “Da quando Letta si è messo a fare campagna elettorale stanno crescendo Meloni e Conte. Letta è il miglior alleati della destra e dei grillini”.

No non preoccupatevi “Non torno nel Pd, assicura quindi Renzi, che continua: “Noi abbiamo portato il Pd al 40,8% ma a un certo punto hanno iniziato a farmi la guerra dall’interno D’Alema e co. Una parte della responsabilità è anche mia, non mi sottraggo, ma il nostro lavoro è stato minato dall’interno. Oggi il modello e Macron, che ha spolpato da dentro sinistra e destra e il disegno con Calenda è questo”. “Chi cerca vittoria Centrodestra è Letta” “Nessun allarme democratico. Caso mai allarme economico. La destra, infatti, sta promettendo di tutto, dalle pensioni alle dentiere. E se davvero facessero ciò che propongono ci sarebbero da trovare cento miliardi nel momento peggiore del Paese”. Lo sottolinea il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un’intervista a Il Mattino. “Bisogna mandare in Parlamento persone che sanno fare i conti e che hanno la testa sulle spalle. Questa destra invece vuole scaricare il debito alle prossime generazioni. Ma io non grido che la Meloni e’ fascista: chi la demonizza, paradossalmente la rafforza, esattamente come accadeva con Berlusconi”, nota.

“Il voto utile! chi vota per noi è utile, così avremo un governo Draghi e non Meloni” “Il Pd chiede il voto utile per non far vincere la destra. Cos’è il voto utile? Per me è mandare gente competente in Parlamento” “Il voto utile? È quello che date a noi, così avremo un governo Draghi e non un governo Meloni“: in una intervista al “Corriere della Sera” Matteo Renzi rovescia il ragionamento di Enrico Letta. Ma prima parla del tema che preoccupa di più gli italiani: l’emergenza gas. E, come Calenda, spiega che “occorre ragionare sul nucleare di nuova generazione”. Letta si lamenta del Rosatellum: “Io avevo in testa un modello istituzionale che è fallito, in cui i cittadini sceglievano sulla base di un ballottaggio come per i sindaci. La mia legge elettorale si chiamava ItaIicum e purtroppo è stata spazzata via dal no al referendum perché stava in piedi solo con il monocameralismo”.

“Se poi Meloni sarà premier faremo opposizione ma non ideologica”

“Finchè c’è questa legge elettorale che non permette, come sognavo con l’Italicum, di scegliere il sindaco d’Italia per cinque anni, finchè non c’è questa riforma, che gli italiani prima o poi vedranno essere l’unica decisiva, abbiamo un sistema in cui i governi si fanno e si disfano in Parlamento. E’ il Parlamento che decide chi va a fare il presidente del Consiglio. Gli elettori scelgono i parlamentari”. Poi Renzi si è soffermato sull’idea di ottenere un “bel risultato” con Carlo Calenda. “Se riusciamo a portare Draghi – ha spiegato – è un bellissimo risultato. Se invece ci sarà Meloni premier noi non faremo un’opposizione ideologica: diremo le cose sulle quali siamo d’accordo e quelle contro le quali combattiamo. Se c’è Meloni stiamo all’opposizione, se c’è Draghi stiamo in maggioranza”. Perciò! “La partita è tra Giorgia Meloni e Mario Draghi” “La partita è a due, o c’è la Meloni o c’è Draghi. Questa è la partita, questa è l’unica sfida, e per questo la proposta politica di Calenda e Italia Viva è l’unica che può fare la differenza”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi. “A Letta che dice chi vota terzo polo vota Meloni dico: chi vota Pd vota Di Maio e Fratoianni. Di Maio, che ha cambiato posizione mille volte, e Bonelli e Fratoianni che erano all’opposizione di Draghi”.

RENZI SUL ATTUALE, SENSA FRENI E PELI SULLA LINGUA.

