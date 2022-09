Il PD punta tutto sul “voto utile” Il segretario Enrico Letta ha invitato i candidati del partito a fare leva sulla minaccia rappresentata da una vittoria larghissima della destra. QUESTO E’ .Il discorso del perdente.

Il discorso di chi non ha idee.

Il discorso di chi non ha la forza di rivendicarle.

Il discorso di chi considera gli elettori dei pupazzi.

Il discorso che consegna il Paese alla peggior destra di sempre.

Invece di andare dagli elettori e dire: “signore e signori, noi siamo stati al Governo finora. Abbiamo fatto bene? Non spetta a noi dirlo, ma possiamo rivendicare questi risultati grazie al Governo Draghi. Secondo noi quella strada ha senso e intendiamo procedere con queste proposte per risolvere le queste situazioni” il segretario del PD va dagli elettori a dire: “non votate per gli altri anche se hanno proposte che vi convincono, i sondaggi li danno al 4%, non ci combineranno mai nulla!” (falso, tra l’altro, gli esempi di partiti della tua coalizioe detto 3% che hanno detto la loro si sprecano). È l’ antipolitica allo stato puro, parla degli altri invece che della sua proposta, una roba che se c’era qualche indeciso lo avrà fatto scappare a gambe levate.

E, se posso, pure una scelta politicamente molto miope (ma del resto, cosa vuoi… Letta…): una volta alle Frattocchie su qeste cose non pedonavano, sono le basi, ma proprio le basi della politichetta. Renzi, Calenda, hanno offerte politiche un po’ o molto diverse dalla tua. Possono attrarre elettori ai quali tu non arriverai mai. Un voto in più, che so, a Calenda, è un voto in meno alle destre. È l’esatto opposto di quello che ha detto tu! Ma come ci è arrivato questo alla segreteria? Te intanto fagli prendere voti, poi a fare il Governo ci si pensano dopo,con te cavolo, quarant’anni di DC qualcosa dovrebbero aver insegnato, no?

Caro PD, basta con questa insopportabile pochezza. Il voto utile è il voto dato a chi pensiamo che meglio ci rappresenti, e questa tiritera del “votate voi perché gli altri compresa la destra sono brutti sporchi e cattivi” non mi rappresenta più da un bel pezzo.

Messaggio sbagliato su tutti i livelli. Primo perché la legge elettorale l’ha fatta il Pd per ripicca cotro renzi e poi non l’ha cambiata perche non sono in grado di farlo per mancanza di volonta del fare buone per il paese e per il popolo.

Secondo perché se la sfida è così epocale, allora doveva sacrificarsi lui e coalizarsi con il terzo polo,non le sinistre estremi e i verdi che non sanno dove girarsi o con Conte,il TERZO POLO! COME E DIMOSTRATO ,E TUTTORA IN CRESITA i voti li ha.

Terzo perché dire che l’obiettivo è non dare alla destra una maggioranza enorme è esattamente dire che i risultati sono già scritti. E’ come se Letta si stesse impegnando a fondo per perdere voti e secondo me ci riuscirà oltre ogni previsione. Quarto perché dà l’impressione di non avere altri argomenti. Il PD ne uscirà a pezzi da queste elezioni. Lui tornerà a Parigi e se ne sbatterà delle sorti dell’Italia. Il partito andrà rifondato dalle basi, dopo questo sfacelo. Sono tre anni che prende consensi perché non si esprime su niente. Appena apre bocca, li perde con gli interessi.

Sono anni che il PD governa senza aver vinto e appellandosi al voto inutile. Si è dimostrato piuttosto un voto inutile. Non è così che si fa una campagna elettorale, ne si vincono le elezioni.

Mi spiace, caro “partito” (chiunque tu sia), ma se vuoi il mio voto dovrai fare di meglio:

– cosa intendi fare;- come intendi farlo;- dove trovi i soldi;- quanto tempo ti serve per farlo; cioè l’aggenda Draghi che sta portando avanti, e io spero a compimento,il TERZO POLO CON #ItaliaSulSerio. CARO LETTA NE SEI AL CORENTE DEL NOSTRO PROGRAMMA,NO! PROVA A LEGGERLO,E VEDRAI IL VOTO UTILE A CHE ASPETTA. Se sai rispondere nel merito a queste domande ti posso anche dare il voto. Diversamente non è soltanto attaccando gli avversari che otterrai la mia fiducia. Il discorso di votare il meno peggio non funziona più. L’Italia si merita una classe politica migliore di questa. Siamo un grande paese ma gestito male, ormai da troppo tempo. Io non so qual è la soluzione migliore, di sicuro so quale non lo è: votare per non far vincere chi ci fa paura. Quando si ha paura non si combatte, si scappa. Perciò chiunque abbia a cuore le sorti di questa nostra nazione si armi di coraggio e di credibilità, e dia al popolo le risposte che aspetta da 40 anni…#ItaliaSulSerio.

Ora anche basta. La corda della “minaccia rappresentata da una vittoria larghissima della destra” ce l’hanno legata loro attorno al nostro collo grazie ad una legge elettorale idiota e l’appoggio al taglio dei parlamentari. Ne accettassero le conseguenze.

