Letta: Bufala del “voto utile” – Menzogne su legge elettorale

l’Italia ha bisogno di una forza veramente riformista e innovativa. Non Bufalari del “voto utile” più le! Menzogne su legge elettorale. #ItaliaSulSerio

Enrico Letta passerà alla storia come un incapace sia a governare che a dare consigli.

Tralasciando tutti i trascorsi noti ai più, dopo la caduta del governo Draghi dovuta a Giuseppe Conte con il supporto di Lega e Forza Italia, Letta, se avesse avuto capacità politiche, avrebbe potuto fare tre cose.

1. raggruppare, stante la legge esistente, tutti i parti non di destra, da Renzi a Fratoianni, in un accordo di tipo elettoralein contrapposizione alla destra. Sarebbe stata una coalizione con contraddizioni politiche interne non dissimili da quelle che esistono dentro la destra.

2. coalizzare PD M5S e altri in un programma omogeneo di sinistra, oppure

3: coalizzare PD Azione Italia Viva e altri in un programma omogeneo in continuità con l’agenda Draghi.

Non è stato capace di fare niente di tutto questo, eppure aveva 3 le possibilità.

Ora si ritrova praticamente da solo in un piccolo campo, piccolo e disomogeneo, che sta con Draghi e contro Draghi, per i rigassificatori e contro i rigassificatori, per il reddito di cittadinanza e contro il reddito di cittadinanza, per il nucleare e contro il nucleare. Un piccolo campo senza identità.

Come reagisce?

Prima si scaglia contro la legge elettorale mentendo spudoratamente nell’attribuirla a Renzi. Mente sapendo che Renzi aveva in testa altro, ovvero un modello istituzionale in cui i cittadini sceglievano sulla base di un ballottaggio come per i sindaci. La sua legge elettorale si chiamava Italicum; purtroppo, fu spazzata via dal no al referendum. Quando si capì che non c’era più la possibilità di fare la riforma costituzionale, Pd Forza Italia e Lega votarono una legge che l’allora capogruppo dem alla Camera Rosato sottoscrisse come primo firmatario (da qui Rosatellum), ma è una legge su cui la fiducia non la mise Renzi, la mise Gentiloni iscritto al Pd. E la ministra che in aula disse “pongo la questione di fiducia” era Anna Finocchiaro, iscritta al Pd anche lei.

Poi se ne esce fuori con il voto utile. Sa benissimo che per un terzo si vota all’uninominale, e lì non c’è storia contro la destra; viceversa per due terzi si vota nel proporzionale e i voti sul proporzionale sono decisivi per mandare una pattuglia di persone in grado di fare la differenza: E il voto utile sta solo nel votare, nel proporzionale, candidati di Azione e Italia Viva certi che quel voto va in supporto a una politica chiara e definita, quella di Draghi. Peraltro, una pattuglia di una quarantina di parlamentare di Azione e Italia viva può determinare una non vittoria della destra e riportare Draghi a capo del Governo Italiano. Il voto al PD, di contro, porterebbe in parlamento anche forze come Verdi e Sinistra Italiana che si contrappongono a questa possibilità. Che voto utile è?

