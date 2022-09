Renzi all’attacco. “I 5 Stelle bloccano aiuti a famiglie per prendere due voti su 110% e superbonus”

Dl Aiuti, Renzi: “Da M5S ostruzionismo, è scandaloso”

“C’è una grande emergenza bollette e nessuno ha il coraggio di dire che il Movimento 5 Stelle sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese e lo fa per prendere due voti sul 110%, sul superbonus. È scandaloso quello che sta avvenendo. Le famiglie non ce la fanno, le imprese non ce la fanno, ed è mai possibile che in Parlamento non si vota solo per colpa del M5S che fa ostruzionismo?”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa organizzata a Napoli all’Hotel Mediterraneo.

A Napoli per un tour elettorale, parlando con i giornalisti in conferenza stampa, Matteo Renzi ha risposto a domande su un eventuale successo elettorale di Giorgia Meloni (FdI) e sui 5Stelle. “Noi saremo all’opposizione e non voteremo la fiducia a un eventuale governo Meloni” ha precisato il leader di Iv spiegando che “non gridiamo al rischio fascismo” ma non votiamo” comunque “la fiducia” a un eventuale esecutivo capitanato dalla leader di Fratelli d’Italia.

Le cose invece cambierebbero qualora a palazzo Chigi ci fosse un esecutivo a guida Draghi: “Allora sì, noi votiamo la fiducia” ha ammesso l’ex premier. Quindi l’affondo contro il M5S: “blocca il decreto Aiuti per prendere due voti” ha sbottato Renzi. “C’è una grande emergenza bollette e nessuno ha il coraggio di dire che il Movimento 5 Stelle sta bloccando gli aiuti alle famiglie e alle imprese e lo fa per prendere due voti sul 110%, sul superbonus” ha concluso il leader di Italia Viva e animatore del Terzo Polo insieme con Carlo Calenda.

Renzi sul R.D.C: “Il reddito di cittadinanza è clientelismo”. “Il Patto per Napoli va difeso”. “De Magistris ha scassato i conti della città”

“Reddito di Cittadinanza e navigator non aiutano i poveri”. Matteo Renzi torna a Napoli per tirare la volata a Italia Viva, e al Terzo Polo con Carlo Calenda, in vista della tornata elettorale del 25 settembre prossimo e non risparmia le critiche al Movimento 5 Stelle: “A differenza di Achille Lauro – dice l’ex premier – che aveva un suo stile, il clientelismo sul reddito di cittadinanza è volgare e ostentato”. Il leader di Iv ha tenuto una conferenza stampa presso l’Hotel Mediterraneo, con i vertici locali del partito, ed è stato ospite di un incontro promosso dall’Unione Industriali di Napoli.

“Pagherei per vedere un comizio di De Luca per Di Maio”

“Pagherei tanto per vedere un comizio di Vincenzo De Luca a sostegno di Luigi Di Maio”, ha detto ironicamente Matteo Renzi, aggiungendo, poi, “intanto De Luca inizi a spendere i soldi per rimuovere le ecoballe che gli ho dato sette anni fa. Manfredi invece spenda i soldi per il Patto per Napoli”.

“Il Patto per Napoli va difeso”

Un Patto suggellato sotto il Governo Draghi, ma ideato dal precedente Governo Conte, quello che ha salvato la città dal rischio del dissesto, che secondo Renzi va comunque salvaguardato: “Mettere in discussione il Patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore e sarebbe inaccettabile. Noi siamo assolutamente dalla parte del sindaco Manfredi, cui va la nostra stima. Costruire una buona amministrazione credo sia la vittoria di tutta Napoli, Campania e Paese, mettere in discussione il Patto per Napoli è sbagliato da parte del centrodestra”.

