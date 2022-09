Un voto sul mondo

Abbiamo seguito l’evento di apertura della campagna elettorale del Terzo Polo. Ci è piaciuto! Ci piacerà ancor di più se davvero, dal 26 settembre, l’alleanza di oggi potrà diventare il partito liberal-democratico di domani. Serve all’Italia!

Il 25 settembre gli italiani voteranno sui temi che più li affliggono. Ma dobbiamo capire che i nostri problemi quotidiani dipendono dagli equilibri del mondo. Quindi in definitiva si vota pro o contro Putin, pro o contro Bruxelles.

Sempre più, il mondo è uno. Converrà farsene una ragione, perché la cosa non riguarda soltanto gli esperti di geopolitica, ma tutti noi, la nostra vita quotidiana. E ogni paragone con il passato è fuor di luogo.

Decenni orsono, guerre talvolta interminabili restavano confinate in luoghi lontani e provocavano, tutt’al più, qualche corteo pacifista. Direttamente o indirettamente, americani e sovietici combattevano in Vietnam, Africa, Afghanistan, Medio Oriente. L’Armata Rossa occupava Praga, gli Usa cospiravano contro Allende.

Oggi l’aggressione russa all’Ucraina determina reazioni politico-militari a scala globale, mobilita l’intero Occidente atlantico, chiama in causa Cina e India. E sconvolge l’economia del mondo, provocando penuria di grano e di fonti energetiche, inflazione, sconquassi finanziari. Vista da casa nostra, Kiev non è più vicina di Praga. Ma il 2022 non è il 1968.

E’ in questo quadro internazionale eccezionalmente fluido e interconnesso che gli italiani andranno alle urne il 25 settembre. E si presume che voteranno sui temi che più li affliggono, prezzi, salari, lavoro, bollette.

La speranza è che si rendano conto di quanto i loro problemi quotidiani dipendano dagli equilibri del mondo. E di quanto la loro scelta influenzerà quegli equilibri. Piaccia o meno, gli italiani voteranno pro o contro la destra, la sinistra, i grillini, il “terzo polo”, ma voteranno al tempo stesso pro o contro Putin, pro o contro Xi Jinping, pro o contro Bruxelles, pro o contro Washington. E le conseguenze si vedranno presto. Nei bilanci delle famiglie e nell’alternativa tra crescita, ristagno o recessione.

