PERFINO! Il bus elettrico si rifiuta di scorazzare in in giro certi bufalari

Il bus elettrico si scarica e lo lascia a piedi: flop della campagna ecologista di Letta. Il pulmino elettrico va in ricarica e costringe il segretario del Pd a ripiegare su un’auto. È l’ennesimo fallimento della sua campagna elettorale e dell’ecologismo di facciata

BUGIE, TRUFFE POLITICHE E SEMPLICE STUPIDITA’ PURE .Il bus elettrico si rifiuta di scorazzare in in giro certi bufalari, si scarica e lo lascia a piedi: flop della campagna ecologista di Letta. Perfino, le schede tecniche del bus indicano la sua limitata autonomia. È quindi palese che il PD non è nemmeno stato capace di programmare il trasferimento suo. Mi spiega allora come il PD, che continua a dimostrarsi superficiale (incapace?), sarà in grado di programmare il bene dell’Italia che è leggermente più importante del bus?

E SE PARLIAMO DI BUGIE, TRUFFE POLITICHE E SEMPLICE STUPIDITA’ PURE.

Se il vero carattere delle persone si misura nei momenti di crisi, Letta si sta rivelando un bugiardo senza pudore, triste e allarmante come una valigia dimenticata sul marciapiedi di una stazione.

Sentendo vicina la sua seconda sconfitta storica, che 15 punti di distacco dal treno della destra non li colmerebbe neanche Gig Robot, ha alzato bandiera bianca sul fronte Meloni e spara balle contro Renzi, sperando di fermare la crescita del Terzo Polo.

Ovviamente si guarda bene dall’affrontare Renzi in un dibattito pubblico, nel quale il leader di Italia Viva lo sbugiarderebbe. A lui piace darsi ragione da solo in questo modo sta finendo di dirigere il PD, rimasto con un paio di inutili alleati che lo abbandoneranno il 26 settembre.

E’ agli scatoloni. Così da giorni ha rispolverato le vecchie falsità su Renzi, quelle smentite dalla cronaca ormai diventata storia, che dalla sua bocca escono come quelle barzellette decotte che fanno ridere solo chi le racconta.

Ha cominciato col denigrare il Jobs Act, che a ragione votò in modo compatto tutto il PD e che non c’è voluto molto a dimostrare che non ha tolto diritti ai lavoratori, ma ne ha dati di più e ha aumentato gli occupati a tempo indeterminato.

Poi ha proseguito criticando la legge elettorale che ha attribuito a Renzi, dimenticando che la legge elettorale di Renzi fu l’italicum, non questa nata in fretta e furia dopo la bocciatura, voluta anche da Letta, della riforma costituzionale del 2016 al quale era collegato l’italicum.

La legge attuale fu voluta, scritta e votata da tutti i principali partiti, che dettarono all’allora capogruppo di maggioranza, Rosato, le loro condizioni. Pena restare senza legge elettorale a un passo dalle elezioni del 2018. E non fu Renzi a porre la fiducia su quella legge, come anche lo svaporato Zagrebelsky scrive oggi, ma Gentiloni, allora già in rotta di collisione con Renzi che non era più né segretario del PD, né PdC, né parlamentare.

Dopo le bugie il colmo Letta lo raggiunge con la truffa politica del voto utile. Che non si limita ad esprimere come concetto preventivamente irrispettoso dei convincimenti popolari.

Ora Letta indica anche tecnicamente come esprimerlo, in questo unendo la stupidità allo spirito truffaldino.

Chiede di concentrare sul PD i voti nei collegi uninominali maggioritari, per non farli vincere alla destra. Ma non spiega, a chi rinuncerebbe a votare nel maggioritario per chi avrebbe preferito, magari riservandosi di votare per questi nel maggioritario, che alle politiche non è possibile il voto disgiunto.

Non dice che votando il candidato PD al collegio uninominale maggioritario quel voto si estenderà automaticamente anche alla lista plurinominale proporzionale del PD.

Quindi chi pensi di seguire l’invito di Letta, votando nel maggioritario il candidato PD e poi magari votare per un’altra lista nel proporzionale, vedrà i suoi voti annullati. Ma questo Letta non lo dice.

La truffa politica sta nell’estorcere l’estensione del voto al PD dal maggioritario anche al proporzionale a chi rinuncerebbe a votare secondo coscienza, per paura di un impossibile 70% dei seggi alla destra, escluso da tutti gli istituti di ricerca, e conoscendo la legge si adatterebbe a vedere esteso il suo voto al PD per non farselo annullare.

Invece la stupidità si somma alla truffa politica nel caso di chi, non conoscendo la legge, voterà PD al maggioritario e per il proprio partito di scelta nel proporzionale, perché avrà il voto annullato.

A quale scopo, ci si domanda? Più che per prendere voti a suo favore Letta, in questo secondo caso, favorisce l’annullamento dei voti per i suoi avversari omettendo di spiegare dove porta il voto utile che chiede. Non avresti votato per me, lo fai per paura, ma lascio che ti vengano annullati entrambi. Di minima ci guadagno un voto in meno per gli altri.

Lo stupido, dice il dizionario, è chi procura un danno a qualcuno senza riceverne alcun vantaggio.

Il guaio di Letta è che ha trascinato il PD riportandolo a fare la campagna elettorale del 2018 contro Renzi.

Oggi non in modo ipocrita come allora, ma in modo palese. Può l’Italia sopportare di tornare al 2018 per soddisfare l’acrimonia insensata e irresponsabile di Letta?

Stavolta l’alternativa c’è: il Terzo Polo.

