Anche oggi la protagonista della campagna elettorale è stata Peppa Pig

Ci pensa Peppa Pig, il cartone animato inglese rivolto ai bambini, ad agitare la campagna elettorale. Tutta colpa della richiesta di Fratelli d’Italia di oscurare il celebre cartoon, trasmesso in Italia dalla Rai, per un presunto “indottrinamento gender”, come lo chiamano dal partito di Giorgia Meloni.

La colpa del cartoon è quella di mostrare, in una puntata già andata in onda nel Regno Unito su Channel 5, il personaggio di Penny Polar Bear presentare a Peppa Pig le sue due mamme. Inaccettabile per il partito della “famiglia tradizionale”, quindi ecco sbottare Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera.

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme – la protesta di Mollicone – Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web”, l’aut-aut del parlamentare meloniano.

La decisione di inserire una famiglia ‘arcobaleno’ era arrivata dagli autori del cartoon Mark Baker e Neville Astley anche una petizione che aveva raccolto oltre 24 mila firme. Peppa Pig da anni però è riconosciuto come un cartone capace di inserire nelle sue puntate temi inclusivi, scelta evidentemente non apprezzata a destra.

A rispondere alle polemiche innescate da Fratelli d’Italia è il segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni, che evidenzia come il partito della Meloni “non ha di meglio da fare che prendersela con Peppa Pig. Una notizia per loro: le famiglie arcobaleno esistono e fanno parte della vita di tutte e tutte noi. Oscurarle significa vivere fuori da questo mondo. Chiedere la censura preventiva ci ricorda chi sono”, la stoccata del leader della Sinistra.

Contro la proposta di Fratelli d’Italia di censurare Peppa Pig sui social decine di utenti hanno ricordato altre ‘anomalie’ in cartoni, film o fumetti destinati ai bambini trasmessi con successo in Italia anche decenni fa: è il caso del leone Simba, protagonista del film Disney ‘Il Re Leone’, cresciuto da un suricato e un facocero; o di Qui, Quo e Qua, nipoti di zio Paperino in ‘Topolino’ e con una madre (Anitra nella versione italiana) di fatto assente dal fumetto.

In ogni caso, come appreso dall’AdnKronos, attualmente la Rai non può trasmettere gli episodi di che vedono l’ingresso nel cartone animato di un personaggio con due mamme. La tv pubblica ha acquistato i diritti della serie che contiene gli episodi in questione, ma non ha attualmente i diritti di trasmissione in chiaro perché non sono ancora arrivati a scadenza i diritti per la trasmissione esclusiva su pay tv acquistati da Disney.

Calenda: “Polemica delirante”, Letta: “Destra arretrata”, Salvini: “Giù le mani dai cartoni animati”

Da due giorni Peppa Pig è diventata una dei protagonisti della campagna elettorale e non si parla d’altro. La polemica sul cartone animato è stata sollevata dal responsabile alla Cultura di Fratelli Federico Mollocone su una puntata del cartone animato in cui è presente una famiglia con due mamme. La destra chiede che la rai non trasmetta l’episodio. Oggi persino Enrico Letta e Matteo Salvini se ne sono occupati. Se a nessuno sfugge che i temi più urgenti sono altri, a cominciare dalla questione energia, tuttavia il richiamo al personaggio e alla vicenda in cui è incappato in Italia si presta bene ai duelli polemici dei leader in pista.

Inizia Carlo Calenda: da giorni, rivendica, chiede lo stop momentaneo alle polemiche per “aiutare Draghi a intervenire” e invece “siamo davanti a una campagna elettorale che è delirante: mentre le aziende chiudono si parla di Peppa Pig”. Per una volta, è sintonia con il segretario del Pd Enrico Letta: “Siamo arrivati a questo, a parlare di Peppa pig, perché purtroppo la destra questo è, una destra che pone questioni esistenziali su temi su cui non si dovrebbe nemmeno discutere, che dimostra l’arretratezza del nostro paese”.

Nel centrodestra, Matteo Salvini prova a troncare di netto la questione, sottolineando che è qualcosa che interessa gli adulti: “Giù le mani da Peppa Pig, da Masha e Orso e da Cenerentola. Per me è prioritario bloccare le bollette della luce e del gas, perché molti italiani non avranno neanche i soldi per pagare il canone Rai che è abbinato alla corrente”. E quindi, risponde a chi gli chiede un giudizio, “lascerei ai bimbi il diritto di godersi i cartoni animati, le fiabe che si guardano e si vedono da una vita senza che ci siano innovazioni che interessano più gli adulti dei bimbi. Detto questo, se devo scegliere tra Peppa Pig e bollette scelgo le bollette”.

