L’astensione è un’anestesia.

L’astensione è anche favorita dalla stagione (politica estiva, politica furtiva); dalle regole (impossibile votare per corrispondenza); e dalla scarsa qualità della campagna elettorale. Promesse irrealizzabili, litigi continui, voltafaccia, bugie tanto frequenti e clamorose che – avete notato? – è scomparso il controllo dei fatti (factchecking, in giornalese). L’uso dei social da parte dei candidati è aggressivo (Twitter), pedante (Facebook), esibizionista (Instagram) e paternalista (Tik Tok). Gli elettori trattati come bambini, con una differenza. I bambini possono farti una pernacchia e correre via.