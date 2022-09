MA IL POPOLO SEMBRA CHE DIA FIDUCIA A QUESTE PERSONE.AUGURI.

PER CAMBIARE DAVVERO, CONTRO IL BIPOPULISMO DI DESTRA E SINISTRA, C’E’ SOLO IL TERZO POLO.

I due pilastri sui quali si fonda il benessere di un Paese nel mondo contemporaneo sono l’energia e il capitale umano.

Gli squilibri internazionali e le disuguaglianze sociali nazionali sono conseguenze innanzitutto di politiche sbagliate dei governi in questi due ambiti.

In Italia tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi venti anni hanno sbagliato, sia per quanto riguarda l’energia, che è il primo motore di ogni attività umana, non solo economica, sia nel non avere preparato la società a dotarsi di competenze che la mettessero in grado di intervenire in modo sempre eccellente nella competizione mondiale.

Tutti i governi, ho scritto, ad eccezione della breve parentesi del governo Renzi che, appena insediato, indicò questi due impegni come prioritari e per circa tre anni li perseguì con provvedimenti coerenti.

Le politiche su entrambi questi punti sono complesse e gli obbiettivi hanno bisogno di tempo per essere raggiunti. Arrivare all’autosufficienza energetica significa rivoluzionare i rapporti internazionali, che devi modificare in una lunga transizione che non metta a rischio gli approvvigionamenti. E il capitale umano che devi investire presuppone un cambio radicale del sistema formativo, per produrre una scolarizzazione di massa di maggiore qualità e nuove competenze da fare emergere.

Entrambe le cose si scontrano con assetti economici mondiali consolidati da modificare e cattive abitudini corporative nazionali, che la demagogia di destra e di sinistra ha fatto proprie in una società sempre più disabituata a comprendere e a condividere una Visione a lungo termine della propria convenienza.

Le polarizzazioni ideologiche e la pratica consolatoria del mordi e fuggi hanno prodotto l’attuale populismo di destra e di sinistra.

Invece che su questo il dibattito pubblico italiano, lo vediamo nella campagna elettorale dei due poli di destra e sinistra, è fermo su una cattiva interpretazione di alcuni effetti invece che sulla soluzione strategica delle loro cause.

Si discute, peraltro su dati falsi, di immigrazione e di una inesistente sostituzione etnica, proponendo un irrealizzabile blocco navale. Si preferisce spendere somme esorbitanti per distribuire sovvenzioni e bonus a pioggia, invece che investire sulla creazione di occupazione.

Oppure regolare la questione giovanile con una “dote” di 10.000 euro come un padre, danaroso e distratto, che pensa di togliersi di torno per un po’ un figlio petulante pagandolo.

L’opposizione a Renzi, che aveva ed ha una Visione nuova su dove condurre l’Italia, ha la stessa matrice di quella fatta ai rari innovatori che sono apparsi fugacemente in questo Paese e che sono stati tolti di mezzo.

Con la violenza, come con Enrico Mattei, con la giustizia ingiusta, come con Felice Ippolito, o con la character assassination di Renzi. Contro di lui le lobby nazionali e internazionali giocarono e giocano ancora la carta della disinformazione di massa e della menzogna, rilanciata dai conservatori di destra e di sinistra.

Tutti quelli che oggi protestano contro il caro energia furono uniti per bloccare la sua ricerca dell’indipendenza energetica, azzerarono i piani, già finanziati, contro il dissesto idrogeologico, bloccarono infrastrutture indispensabili, oggi riprese – in ritardo – dal PNRR.

Nel frattempo negli ultimi 20 anni il 5% dei nostri laureati sono dovuti emigrare, facendosi onore e testimoniando la qualità alta di molte nostre Università. Ma il restante 95% sta qui a sbarcare il lunario, sottoutilizzato e malpagato.

Questa è una disuguaglianza capitale, dei singoli e dell’Italia col resto del mondo, della quale la sinistra conservatrice non si occupa, nella sua degenerazione populista e filogrillina.

Non intendo recriminare sul passato, ma mettere in guardia sul presente, perché non condizioni ancora una volta il futuro.

Nessun altro presunto errore è più grande di questi. E la loro negazione, votando per il finto bipolarismo che attanaglia il nostro Paese, è solo una condanna all’ergastolo politico, economico e sociale di tutti.

Contro tutto questo il 25 settembre c’è un’unica alternativa, votare per il Terzo Polo.

PER CAMBIARE DAVVERO, CONTRO IL BIPOPULISMO DI DESTRA E SINISTRA, C’E’ SOLO IL TERZO POLO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo