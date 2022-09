Cingolani: via alle trivelle. Misure per gas a prezzo controllato. Hai ragione Matteo Renzi! SOSTENENDO CHE!

Ascoltatelo lui è RENZI il migliore dei politici italiani Gridiamolo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista tutti gli altri devono andare a scuola di politica, bisogna votarlo per una Italia migliore, e suggerisco di DIFFONDERE PER INFORMARE I CITTADINI.

La prossima settimana il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presenterà ‘un provvedimento per dare una certa quantita’ di gas a prezzo controllato alle aziende in difficoltà, aumentando le estrazioni di gas con le trivelle in mare. “Intendo presentare per la settimana prossima un provvedimento molto chiaro nel quale si chiede di dare una certa quantità di gas alle aziende a un prezzo controllato. Trattandosi di aziende e non di onlus – ha detto Cingolani – non si può chiedere loro di fare un regalo o darlo a prezzi scontati, si tratta di società che devono rispondere ad azionisti, quindi stiamo contestualmente pensando di consentire l’estrazione di 4-5 milioni di metri cubi su giacimenti esistenti, senza intaccare l’Alto Adriatico che è problematico per vari motivi, in modo da dare un aiuto”. Escluso l’Alto Adriatico, quindi, le aree candidate a una maggiore estrazione di metano sono il Medio Adriatico, il Canale di Sicilia, spiega il titolare del MiTE, ma “a una certa distanza dalle coste e in zone dove siamo già, il minimo che si posa fare senza stravolgere i piani a lungo termine” . “Gli operatori che mettono questo gas a disposizione – ha puntualizzato Cingolani – non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si puo’ chiedere di regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono spiegare l’operazione”. “Io lo proporro’, ma deve essere approvato dal Parlamento”, ha aggiunto Cingolani sottolineando che “spero che venga votata positivamente perché è l’unica cosa che possiamo fare per alleviare le sofferenze delle aziende. Se poi qualcuno vota contro lo dovra’ spiegare alle aziende”. E il popolo se vuole un ITALIA CON UN FUTURO DEVE SOLO FARE UNA COSA VOTARE! E VOTARE #ItaliaSulSerio. TERZO POLO CON CALENDA&RENZI.

Cingolani: via alle trivelle. Misure per gas a prezzo controllato. Hai ragione Matteo Renzi! SOSTENENDO CHE! ultima modifica: da

