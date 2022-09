Enews 825 DEL MATTEO RENZI.| Siamo gli unici che parlano di contenuti

Buongiorno a tutti! E buona settimana.

Mancano 13 giorni alle elezioni del 25 settembre.

E noi siamo ORGOGLIOSI di fare una campagna elettorale diversa dagli altri.

Siamo gli unici che parlano di contenuti.

Fateci caso, vi prego.

Mercoledì 14 settembre, ore 18, Matteo Renzi a Roma. Clicca qui per partecipare

Ieri, a ERCOLANO, ho parlato per un’ora di cultura e di come investire sulla cultura. Qui il video su YouTube, qui il video su Instagram, qui un bellissimo pezzo introduttivo del sindaco Ciro Buonajuto.

Da LUGANO siamo stati gli unici a fare una iniziativa sull’Europa coi nostri candidati all’estero. Noi non siamo sovranisti, siamo europeisti. Noi facciamo il tifo per una globalizzazione dal volto umano, non per il populismo.

A ISCHIA abbiamo ribadito che chiedere giustizia e non giustizialismo si può fare e che un magistrato deve fare carriera se è bravo, non se è iscritto a una corrente. Lo abbiamo fatto in una terra dove le indagini show di Woodcock sono state uno scandalo e chi ha letto “Il Mostro” sa a cosa mi riferisco.

A NAPOLI, con Ettore Rosato, siamo andati a discutere di posti di lavoro con gli imprenditori, non di reddito di cittadinanza. E – quando senti il grido di dolore di chi con riesce ad andare avanti per il costo dell’energia – ti domandi come sia possibile che 17 miliardi di aiuti siano bloccati in Parlamento perché i grillini fanno ostruzionismo.

Questa campagna elettorale vede i nostri avversari vivere di ipocrisia:

– Meloni e Salvini hanno fatto fuori Draghi e chiedono oggi a Draghi di risolvere lui i problemi, perché loro sanno di non essere capaci (a questo proposito, qui i #60secondi di oggi sul voto utile).

– Conte è incredibile. Vi ho mostrato la settimana scorsa il video incredibile sul voto clientelare per il reddito di cittadinanza. Qui c’è un altro video, in cui ripete che i cittadini grazie a lui possono GRATUITAMENTE rifare casa e poco importa se questo costa decine di miliardi ai nostri figli e permette truffe milionarie. E ieri Conte è riuscito a dire di essere orgoglioso per le vittorie ucraine, dopo aver proposto da tempo di non armare Kiev. Mai vista tanta ipocrisia tutta insieme.

– Della campagna elettorale di Letta e Di Maio meglio non parlare proprio.

Noi rilanciamo sui contenuti.

Oggi a Varese per parlare di lavoro.

A Como per parlare di sociale e terzo settore.

A Lecco per rilanciare sulla Lombardia motore della ripartenza.

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE, alle 18.30, all’Auditorium Conciliazione di ROMA, la nostra serata per la Capitale. È un momento di grande importanza per tutti noi perché è la prima volta – da quando è nato il Terzo Polo – che ci riuniremo con tutti gli amici di Italia Viva, a cominciare da Valerio Casini e Francesca Leoncini, bravissimi consiglieri eletti in Campidoglio. Spero che siate in tanti a condividere questo momento di buona politica tutti insieme.

Vi aspetto e vi aspettiamo!

Aggiornamento fund raising.

Abbiamo superato quota 61.000 da quando abbiamo lanciato la raccolta di microdonazioni dal popolo delle Enews. Ci rimangono tredici giorni per ragggiungere l’obiettivo ambizioso dei 200.000. Ci date una mano, anche coinvolgendo amici non iscritti alla newsletter? Donazioni di 5-10-50€ fanno la differenza. Grazie!

Un sorriso,



P.S. Avete fatto caso che siamo gli unici a parlare di cultura, a fare iniziative all’estero per il voto fuori confine, ma anche gli unici a dire che sulla sanità bisogna investire con il MES sanitario? Non ne parlano gli altri. Noi vogliamo 37 miliardi di euro sulla nostra sanità, gli altri zitti sul punto. Perché? Gli infermieri e i medici che si sono comportati da eroi durante la pandemia oggi non se li fila più nessuno. Gli unici che chiedono più investimenti sul tema siamo noi. E continueremo a farlo anche in un evento specifico dedicato alla sanità, sul quale tanto hanno lavorato Annamaria Parente e Lisa Noja. Noi parliamo di contenuti, loro vivono di slogan. Forza!

Enews 825 DEL MATTEO RENZI.| Siamo gli unici che parlano di contenuti

