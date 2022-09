Offensiva ucraina silenzia i guitti

Io non so se l’offensiva ucraina avrà un successo definitivo. Quello che osservo è che, stando ai vari Santoro, Orsini, De Cesare, Orsi, Ovadia e loro simili, La Russia di Putin avrebbe fatto un boccone dell’Ucraina in pochi giorni, poi in poche settimane, poi in pochi mesi. Ne sono passati ben 8 e pare che gli Ucraini stiano ricacciando i Russi dal territorio ucraino, rispedendoli nel loro territorio.

Non è detto che tutto finisca in gloria per il povero Zelensky. Purtuttavia, quel che sta succedendo da la misura della cialtronaggine e dell’incompetenza dei commentatori e “analisti” filoputiniani che hanno imperversato sulle nostre tv, a dimostrazione che le loro non erano analisi ma semplici megafoni della propaganda russa.

Se non fossero professori universitari o attori o giornalisti affermati, ci sarebbe da pensare che siano tutti nel libro paga di Putin. È impressionante come abbiano resistito , e forse stiano ancora resistendo, all’idea che la Grande Madre Russia (macché Grande, ha solo un arsenale nuclerare, non è per niente grande) possa fare un sol boccone dell’Ucraina, nascondendo le atrocità commesse dai Russi con città sventrate, deportazione dei civili, sequestri dei bambini ucraini, stragi nei teatri e nei supermercati.

