CON LORO !IL PERICOLO CE’ . NON DEMOCRATICO MA ECONOMICO.

Il populismo di Giuseppe Conte, la competizione fra Salvini e Meloni e la subalternità ai sovranisti di Silvio Berlusconi hanno messo in pericolo i conti pubblici e il tessuto produttivo del Paese. L’unica scelta possibile per chi crede oggi nei valori liberali, europeisti, riformisti e moderati e vuole riportare Draghi a Chigi è il Terzo Polo.Matteo Renzi

E AGGIUNGO SI DEVE DIRE NO AGLI AMICI DI PUTIN IN ITALIA.

Alcuni considerano l’invasione russa, al più, come un fallo di reazione ad una provocazione dell’occidente e le sue tragiche conseguenze sulla popolazione civile il risultato di scelte malvage del governo di Kijv insufflate dagli Usa e dall’UE.

Praticamente la traduzione in pacifico italiano della tesi del criminale di guerra Putin.

Dietro questa tesi oggettivamente filorussa, in Italia – più che altrove – è in atto anche uno scontro che contrappone principi e valori opposti e con essi modelli economici e sociali diversi.

E l’identica sfida che, da prima del febbraio scorso e dello stesso 2014, Putin ha lanciato all’occidente. L’allargamento della Nato, la denazificazione, la protezione dei russofoni del Donbass sono solo pretesti.

Il vero pericolo, non per la Russia, ma per il regime dittatoriale di Putin, era il “cattivo esempio” di sviluppo economico e di cammino verso la democrazia che l’Ucraina stava dando al popolo russo. Un esempio da far cessare, annientando una intera nazione.

Ma è giustificata questa avversione agli Usa di alcuni cittadini occidentali, che si estende ad una ripulsa dell’intero sistema occidentale?

Per rispondere a questa domanda basta misurare il diverso grado di rispetto delle vite dei propri cittadini da parte dei governi di Usa e Russia, criterio che indica i diversi pesi della società civile americana e di quella russa.

Le stime di varie ricerche indicano che in questi primi sei mesi di conflitto sono morti circa 50mila soldati russi. In Viet Nam morirono, dal 1964 al 1975, circa 58mila soldati americani.

La loro morte, purtroppo paradossalmente, non fu inutile per far cessare quella “sporca guerra”, ma diventò il principale motivo di ribellione della società statunitense contro la prosecuzione di quel conflitto.

Cominciarono i giovani che, bruciando le cartoline precetto rischiando la galera, si rifiutarono di andare in guerra. Le Università, da quella del Michigan nel ’65 a Berkeley nel ’68, furono occupate e si susseguirono in tutto il Paese manifestazioni crescenti per numero e partecipazione. Furono scritti articoli, saggi e libri di opposizione aperta da parte di opinionisti e uomini di cultura autorevoli. Furono scritte canzoni e girati film memorabili nella storia della musica e del cinema.

Alcune storie restano emblematiche, come il rifiuto di Cassius Clay di arruolarsi e che per questo fu privato del titolo mondiale, processato e incarcerato. Ma uscito di galera continuò la sua lotta col nome di Mohammad Alì e riconquistò il titolo mondiale.

Tutto questo fu possibile, fino alla resa degli Usa e la ritirata dal Viet Nam, perché i cittadini americani non ebbero paura di scontrarsi col loro sistema che non prevedeva né l’assassinio di stato per i dissidenti, né la carcerazione di massa per chi si opponeva alla guerra.

Perché la lotta politica in Usa era ed è garantita dalla Costituzione e dalla common low e le garanzie di espressione democratica e di certezza del diritto al termine del braccio di ferro col governo dettero ragione ai cittadini.

Nella Russia di Putin non è così. In Usa gli assassini di George Floyd stanno in galera, in Russia quelli di Anna Politkovskaja lavorano ancora ai piani alti della Lubianka. In occidente Assange avrà un processo pubblico e una difesa vera che potrà parlare al mondo, in Russia, dopo un processo farsa, Navalny marcisce in un gulag siberiano.

Come può un cittadino occidentale, abituato a esercitare i propri diritti democratici e civili, magari combattendo per farli rispettare, pensare di rifiutare il proprio sistema appoggiando oggettivamente quello criminale di Putin? Aspetto una risposta.

Sapendo bene che l’occidente non è il paradiso, ma che la Russia di Putin è l’inferno, non solo per gli ucraini, ma prima di tutto per il suo popolo. E mi difendo.

Quindi no al filoputinismo cialtrone e a corrente alternata di Conte e Salvini, ma anche all’atlantismo precario di Meloni, dalle pessime amicizie internazionali, e al suo europeismo improvvisato.

