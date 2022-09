I BUROCRATI SOTTO AL TETTO. Volevate fregare Draghi sperando di fargli distogliere l’attenzione. Con chi credevate di avere a che fare

Ma,Draghi rimette il tetto agli statali. Ora è corsa per la terza tranche di aiuti. Mario Draghi ricostruisce il tetto agli stipendi dei vertici della Pa. Il giorno dopo l’approvazione di un emendamento – dalla genesi misteriosa e su cui si appuntano voci e illazioni di ogni tipo – che aveva abbattuto il limite dei 240mila euro per la retribuzione delle figure apicali di Palazzo Chigi e dei ministeri, è lo stesso premier a lanciare un segnale. Draghi fa sapere, tramite il suo staff, che il governo ha presentato un emendamento al dl Aiuti bis per sopprimere la norma.

I BUROCRATI SOTTO AL TETTO

Il tetto agli stipendi degli alti burocrati statali era stato fissato da Monti nel 2011, ma mai attuato fino all’arrivo del governo Renzi che lo mandò in vigore nel 2014. Creandosi molti IRONICAMENTE “amici”.

L’emendamento che lo ha momentaneamente cancellato è stato inserito tra le righe e all’ultimo momento dai tecnici del Bilancio all’interno del travagliato decreto Aiuti bis, che era stato fermato dal M5S che lo teneva in ostaggio per le sue beghe sul 110%

Superato l’ostacolo dell’ostruzionismo del M5S, si trattava di votare il decreto prima che scadesse, per non perdere i 17 miliardi di aiuti alle famiglie e alle imprese. E così è stato giustamente fatto.

Trattandosi di un colpo di mano degli alti burocrati, che avrebbero modificato, ampliandolo, un analogo emendamento presentato da FI e precedentemente bocciato, Draghi si è particolarmente infuriato.

Per questo una nota di palazzo Chigi informa che il governo ha già presentato una norma soppressiva di quell’emendamento e che ripristina il tetto. In appoggio a questa proposta di modifica il gruppo alla Camera di Italia Viva ha presentato un analogo emendamento soppressivo.

La nuova norma sarà inserita nel decreto Aiuti ter in approvazione a giorni. Lo sforamento del tetto non entrerà in vigore comunque.

Per inciso col decreto Aiuti bis le risorse contro il caro gas salgono a 60 miliardi e col prossimo ter vengono innalzate a circa 70 miliardi. Senza scostamento di bilancio, cioè non aumentando il debito pubblico.

