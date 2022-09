Diariodelvotourgente. Colpi bassi e caos calmo, ma il mood non cambia

Gli sviluppi del “crash event” che avevano portato a pensare che “la profezia dei soldi russi” potesse rappresentare il “fattaccio” esterno capace di cambiare il corso della campagna elettorale ha generato ad oggi delusioni.

Mettiamo le cose in chiaro. Le considerazioni che leggerete in questo POST e nei prossimi giorni sul voto non sono alimentate da sondaggi, se non dagli ultimi resi pubblici, ma esclusivamente dalla mia trentennale esperienza. Gli sviluppi del “crash event” che avevano portato a pensare che “la profezia dei soldi russi” potesse rappresentare il “fattaccio” esterno capace di cambiare il mood di una campagna elettorale ha generato ad oggi delusioni, perché la tempesta si è dimostrata avere la forza di un peto.

Nel frattempo mettiamo luce sui colpi bassi di una campagna che non decolla.

I sondaggi prima del blocco ci hanno detto che la partita è stata chiusa quando si sono chiuse le alleanze. Letta non è riuscito nelle “larghe intese” e paga il prezzo di non essere mai stato veramente competitivo.

Quindi, lo sanno tutti, la campagna elettorale era già chiusa in partenza, e ancora oggi ha poco da dire e lo sta dicendo veramente male.

In gioco ora c’è solo la performance dei partiti che si arrabattano disordinati per tentare di aumentare il loro bottino, solo così si può spiegare il ritorno di Salvini sulla questione dello scostamento di bilancio dove “il Capitano”, fallita la strategia sui clandestini, esaurito il filone Fornero, si è spinto ad associare Enrico Letta e Giorgia Meloni, i due “cattivoni” che non vogliono aiutare gli italiani, una posizione incredibile che lo ha danneggiato senza cambiare i valori in campo. La Lega sta cedendo quasi venti punti percentuali al partito di Meloni e la responsabilità è tutta di Matteo Salvini, come suo è stato il merito di portare la Lega su vette inimmaginabili.

Forza Italia ormai agonizzante è riuscita a trovare uno spiraglio sui giornali attaccando duramente Lega e FdI sul loro voto contrario alla dura censura europea all’Ungheria, troppo poco per immaginare che il successo di Berlusconi possa varcare il confine di Tik Tok.

Finisco con il colpo basso di Letizia Moratti che da Lilli Gruber ha manifestato preoccupazione per il destino dei diritti civili in mano a un Governo Meloni, tanto che ho pensato si trattasse di una sosia e non certo della vice di Attilio Fontana. Non mi sorprende invece La7, che è diventata una trincea, l’estrema linea del fuoco, una tv partigiana, ultimo baluardo contro l’avanzata di Giorgia Meloni.Ma a difesa del GRILLISMO.

