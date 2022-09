Se si vogliono capire le ragioni per le quali questo paese, con la classe dirigente che si ritrova, è destinato ad andare a picco, basta leggere queso post.

Se si vogliono capire le ragioni per le quali questo paese, con la classe dirigente che si ritrova, è destinato ad andare a picco, basta leggere quest’articolo. CON NOI #ItaliaSul Serio. LE NOSTRE 4 POSIZIONI SONO CHIARE. Mentre al trove trovi. Lo spettacolo è indecoroso, ma suggestivo. Leader politici e dirigenti di partito che si spintonano senza pudore per raggiungere la prima fila e da lì gridare, con tutto il fiato, il loro entusiastico sostegno alla perfetta negazione della sintesi tra responsabilità e solidarietà che quei poveri illusi dei padri costituenti fantasticarono di poter trapiantare in Italia.

Tutto, proprio tutto per arraffare voti. E per il resto, chi se ne frega!

Sul reddito di cittadinanza Berlusconi contraddice Meloni, Conte sfida Renzi: “Venga al Sud senza scorta…”

La leader di FdI parte verso il Sud per “raccontare la verità”, mentre il Cav a Napoli promette di aumentarlo. Tra Italia Viva e M5S scambio violentissimo.

Quella sul reddito di cittadinanza è una delle battaglie più aspre della campagna elettorale e mostra anche le contraddizioni fra le coalizioni. Così mentre Giorgia Meloni vorrebbe abolirlo e attacca il provvedimento simbolo del Movimento 5 stelle, annunciando la partenza del suo tour per il Mezzogiorno per “raccontare la verità” sul reddito di cittadinanza: “Io penso che bisogna fare una cosa diversa: mantenere il sistema di assistenza dignitoso per chi non è in condizione di lavorare. Ma per chi è in condizione di lavorare tra i 18 e i 60 anni la vera sfida è trovare lavoro. E spiegherò al Mezzogiorno d’Italia come questo si può fare” spiega la leader di Fratelli d’Italia. Ma deve fare i conti con Silvio Berlusconi, che intervenendo telefonicamente a Napoli nel corso di una iniziativa elettorale promette di aumentarlo alle fasce meno abbienti: “”Noi non vogliamo eliminare il reddito di cittadinanza, come falsamente dicono i nostri avversari, anzi vogliamo aumentarlo ed estenderlo a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro Paese esiste ed è drammatica. Sono 4,7 milioni – ha aggiunto Berlusconi – gli italiani nella povertà assoluta, una vergogna nazionale, e per loro dobbiamo esserci sempre”. Ma, puntualizza, “vogliamo aumentarlo solo per chi ne ha veramente bisogno. Per quei quattro milioni e mezzo di italiani che vivono nella povertà assoluta ci saremo sempre, con tutti gli aiuti necessari. Per gli altri, soprattutto per i giovani, piuttosto che un sussidio vogliamo offrire l’opportunità di avere un futuro. Dobbiamo offrire al Sud l’opportunità di uscire finalmente da un’antica condizione di disagio, di svantaggio competitivo rispetto al Nord e all’Europa”. Poi c’è il segretario della Lega, Matteo Salvini, che vorrebbe quanto meno rivedere il provvedimento e risparmiare risorse che possono essere utilizzate in altro modo. Ricorda che il reddito di cittadinanza “costa 9 miliardi”.

Il reddito di cittadinanza è poi il terreno di scontro preferito di Giuseppe Conte e Matteo Renzi. “Per me è uno scandalo che Giuseppe Conte vada in giro per il Sud promettendo a tutti di mantenere il reddito di cittadinanza e vada alle iniziative tirando fuori la tesserina gialla” dice Renzi, “non è che sta pagando Conte, stanno pagando i vostri figli perchè è un modo per far pesare il debito pubblico sulle spalle dei figli. Allora, non c’è niente di gratis nelle proposte dei 5 stelle, c’è una consueta e scandalosa demagogia. Quello che mi colpisce, è che il Pd abbia cambiato idea sul reddito di cittadinanza, abbia cambiato idea su Casa Italia – Italia sicura, abbia cambiato idea su tutto; fra un pò cambierà nome e da Pd si chiameranno 5 Stelle”. Replica Conte. “Renzi parla di vergogna. Ma se non si vergogna lui, senatore della Repubblica, che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul Rinascimento Saudita, possono vergognarsi le persone che prendono il reddito di cittadinanza? Lui prende 500 euro al giorno”, ha risposto Conte, ad Agrigento. “Renzi deve fare una cosa, venga, finalmente senza scorta, in mezzo alla gente a parlare, ad esporre le sue idee. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda”. E ancora: “Siamo arrivati tardi nel mondo occidentale con un sistema di protezione sociale, lo dobbiamo perfezionare. È impensabile che si possa rimuovere il reddito di cittadinanza – conclude Conte – Vorrei ricordare a Renzi, Meloni e company che l’Istat ha certificato che abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà”. Controreplica Renzi: “Linguaggio mafioso contro di me, Conte è un mezzo uomo”.

Intanto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, attacca Meloni: “È logico che non si fa vedere proprio” a Napoli. Anzi “è meglio che non si fa vedere, perché una che vuole abolire il reddito di cittadinanza, vuole togliere soldi al Sud ed è alleata di quelli che vogliono portare i Ministeri al Nord: è meglio che da queste parti eviti proprio di venire”.

COMUNQUE GENTE ANDIAMO A VOTARE E IO CONVINTISSIMO VOTO #ItaliaSulSerio. TERZO POLO. SI QUELLO DI CALRNDA&RENZI.AMCHE SE I MEDIA TELEVISIVI E CARTACEI LI SNOBBANO.

