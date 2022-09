Laura Pausini non canta Bella Ciao? Per quanto si creda assolta è per sempre coinvolta

Laura Pausini in una trasmissione spagnola rifiuta di cantare Bella Ciao perché dice che è troppo politica. Successivamente aggiunge che lei non canta canzoni politiche di nessuna parte.

Pif allora dichiara “o con noi, o contro di noi”.

Cosa ne pensate? Chi dei due ha sbagliato?

IO CARA PAUSINI! Non condivido la tua presa di posizione, ma la rispetto, Quello che trovo insopportabile è stato il tuo tentativo di definire la realtà per quello che non è.

La genesi di Bella Ciao è incerta, le prime tracce le possiamo probabilmente trovare addirittura nel Cinquecento francese, ma più recentemente, testo e musica sono la cornice di un famoso canto del lavoro, un canto dolente delle mondine, una canzone di lotta ed emancipazione, con un lampo di speranza incastonato solo nell’ultima strofa “torneremo tutte insieme a lavorare in libertà”. La vita di Bella Ciao è scandita dalla storia, inno e bandiera della Resistenza e del riscatto italiano, ma è anche stata più recentemente l’inno dei combattenti curdi, gli eroi che hanno sconfitto l’Isis prima di essere consegnati al carnefice Erdogan.

Io non credo che Bella Ciao sia il canto di una parte politica, sicuramente non è un inno di partito, il suo spartito abbraccia tutti diventando un’icona pop interpretata e raccontata da artisti differenti, una bandiera dei giovani una bandiera contemporanea e moderna che va oltre il concetto più deteriore di politica, quella da cui Laura Pausini prende sdegnosamente le distanze con un tono conformista e un atteggiamento banalizzante. Proprio lei che assume una posizione politica mentre dice “Io non canto Bella Ciao”. Politica, anche perché pubblica. Con l’aggravante di averlo fatto all’estero, in Spagna.

Non condivido la presa di posizione di Pausini, ma la rispetto, Quello che trovo insopportabile è stato il suo tentativo di definire la realtà per quello che non è. La pezza peggio del buco nella sequenza di comunicati e post sui social nei quali con una certa presunzione voleva farci credere che lei fosse “terza” al di sopra delle parti.

Non funziona, no! Laura Pausini è parte è di parte e deve assumersi la responsabilità di quello che dice.

Non solo esprimo il mio dissenso e il mio disappunto, ma lascio a lei le ultime strofe di una canzone che è indubbiamente politica, che a questo punto spero di non sentirla cantata da lei, ma non credo che correrò questo rischio.

“…E se credete ora

che tutto sia come prima

perché avete votato ancora

la sicurezza, la disciplina

convinti di allontanare

la paura di cambiare

verremo ancora alle vostre porte

e grideremo ancora più forte

per quanto voi vi crediate assolti

siete per sempre coinvolti”

(Canzone del Maggio, Fabrizio De André – Storia di un impiegato – 1973)

