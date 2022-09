Renzi a Conte: “Linguaggio mafioso” contro di me” e un “Invito alla violenza”

CONTE: È UN MEZZO UOMO, DA LUI UN LINGUAGGIO MAFIOSO” – A FAR INALBERARE RENZI, E’ IL COMIZIO A PALERMO IN CUI L’AVVOCATO DELLE CAUSE PERSE HA DETTO: “RENZI VENGA SENZA SCORTA A PARLARE DI REDDITO DI CITTADINANZA…” SUBITO RENZI RISPONDE: “MA COSA STAI FACENDO CONTE? STAI MINACCIANDO LA VIOLENZA FISICA? TI DEVI VERGOGNARE. CON IL REDDITO DI CITTADINANZA FAI VOTO DI SCAMBIO”

«Quando uno dice ‘andiamo a fare la campagna elettorale e portiamo tutti quelli con il reddito di cittadinanza’ usa un linguaggio clientelare, è voto di scambio. Quello che Conte sta dicendo in queste ore, e’ grave quello che sta dicendo in queste ore: a Palermo ha detto ‘Renzi venga senza scorta a parlare di reddito di cittadinanza… ma cosa stai facendo Giuseppe Conte? Cosa stai facendo?

Stai minacciando la violenza fisica? Ti devi vergognare. E’ incredibile questa cosa di inneggiare alla violenza, Giuseppe Conte sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di fare un confronto civile», mentre “questo e’ linguaggio mafioso”. Lo ha detto Matteo Renzi, riferendosi al leader M5s, durante un comizio elettorale a Genova.

“Il senatore Matteo Renzi ha telefonato alla ministra degli interni Luciana Lamorgese per esprimerle il vivo disappunto per le dichiarazioni minatorie rilasciate oggi da Conte ad Agrigento in vista della visita a Palermo di domani. Da qualche ora i social di Renzi sono letteralmente subissati di minacce di morte e violenza fisica. Renzi ha dunque chiesto particolare attenzione all’ordine pubblico per l’evento pubblico di domani a Palermo”. È quanto viene riferito da fonti di Italia viva.

COME NON DAR RAGIONE A RENZI. Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio, candidato alle prossime elezioni politiche come Parlamentare della Repubblica, oggi minaccia guerra in patria.

Lo fa contro il leader di una forza politica avversaria, Matteo Renzi, e così dà ulteriore prova, se mai ce ne fosse bisogno, della totale incapacità di interpretare il proprio ruolo di rappresentanza secondo le regole del nostro Paese, le regole democratiche.

Senza qualità e senza vergogna, Conte torna a offendere l’Italia con la sua pochezza.

Per sua grave colpa l’Italia oggi ha un governo dimissionario, proprio nel momento in cui aveva più bisogno di una guida nel pieno delle funzioni. Famiglie in difficoltà e imprese a rischio chiusura hanno guardato impotenti lo scempio compiuto in Parlamento dal Movimento 5 Stelle contro il governo che aveva alla testa l’uomo che tutto il mondo ci invidia. L’uomo che Giuseppe Conte, non ce ne voglia, non sarà mai.

Oggi Conte minaccia guerra civile se le sue idee non prevarranno in Parlamento. Raccomanda a Matteo Renzi di presentarsi in sua presenza senza scorta. A chi vuol far paura, lui con la sua totale e provata incapacità?

Che pena e che vergogna.

Per le istituzioni, per un Paese che aspetta rappresentanti degni della sua grandezza e che invece, a poco più di una settimana dal voto, viene offeso dal lancio di minacce della peggior specie, quando ha il sacrosanto diritto di vedersi offrire una varietà di proposte serie, argomentate, civili, sulle quali discernere e decidere liberamente.

“Avversari, mai nemici” insegnava Tina Anselmi, caro Giuseppe Conte. Rispetto per il Paese, il nostro Paese, Giuseppe Conte. Dignità, Giuseppe Conte. Se ancora ti resta.

Renzi a Conte: "Linguaggio mafioso" contro di me" e un "Invito alla violenza"

