Roberto Cingolani: “Entro fine mese un tetto Ue al prezzo del gas, altrimenti faremo da soli”

Roberto Cingolani è moderatamente ottimista sul fatto che entro fine mese si riesca a firmare l’ok europeo al tetto del gas, “c’è anche un gruppo di lavoro di cui l’Italia fa parte”. In un’intervista al Messaggero, il ministro della Transizione ecologica dice che bisogna “sperare in una misura europea. Stiamo facendo tutti gli sforzi perché arrivi il 30 settembre. E se non ci metteremo una firma noi, speriamo che ci sia un piano chiaro che firmerà qualcun altro. Se però non andrà così bisognerà trovare per forza contromisure per tagliare il prezzo del gas a livello nazionale”.

Il ministro non parla di un tetto italiano al prezzo, nel caso in cui non si riesca a trovare l’accordo europeo: “Non proprio, perché diventeremmo un mercato non conveniente – sottolinea -, ma dovremmo acquistare il gas e rivenderlo a prezzi inferiori. A quel punto, però, vanno compensati gli operatori per la differenza. Il problema è il costo per le casse pubbliche”. Tornando a parlare del price cap, aggiunge: “La proposta italiana parla di un tetto temporaneo, di sei mesi – evidenzia -. Vogliamo un mercato libero, ma non folle. Anche perché finché non disaccoppiamo i prezzi delle rinnovabili da quelli del gas, anche questi sono stellari. L’importante è che sia un valore ragionevole”. Poi aggiunge: “Con il gas a questi livelli si era parlato di costi intorno ai 150 euro per megawattora. È ora che l’Europa faccia da market price, visto che i tre quarti del gas che entrano in un tubo nel pianeta vanno in Europa”.

Secondo il ministro il rigassificatore a Piombino è fondamentale: “Se non mettiamo il rigassificatore a Piombino, rischiamo di avere il Gnl disponibile senza poterlo usare e di andare in deficit di gas – evidenzia -. È importante anche per gli stoccaggi dell’inverno successivo. Ma sono fiducioso che i territori comprendano che è in gioco la sicurezza energetica nazionale”.

A tal proposito ieri le indiscrezioni su due fronti aperti con i partner energetici per l’Italia. Da un lato la Francia, con la comunicazione inviata ai gestori della rete italiana e al governo, rivelata da Repubblica, di un possibile stop temporaneo di 2 anni delle forniture all’Italia di elettricità che rappresentano circa il 5% del fabbisogno nazionale. Dal Ministero della Transizione ecologica confermano che ‘il problema era già noto da mesi, e benché sia un’eventualità che non è detto si realizzi, i tecnici sono al lavoro su tutti gli scenarì”. Ma in serata una nota ufficiale del ministero della Transizione energetica francese assicura “fermamente” di non star valutando alcun taglio all’Italia e “riafferma l’impegno alla solidarietà reciproca sul gas e l’elettricità con tutti i nostri vicini europei”. Nella nota si sottolinea anche che: “interconnessioni elettriche pienamente funzionanti sono una priorità per la sicurezza collettiva delle forniture”. Dall’altro lato l’Algeria, con le indiscrezioni provenienti dalla stampa algerina, sulla possibilità che Sonatrach, l’azienda petroliera di Stato del Paese nordafricano, abbia difficoltà a rispettare l’aumento dell’esportazioni di gas verso l’Italia come previsto dagli ultimi accordi firmati con Roma. Una possibilità che Eni esclude, dicendo che non risulta alcuna difficoltà da parte dell’Algeria “nella disponibilità presente e futura dei volumi di gas addizionali concordati, che peraltro stanno già arrivando in Italia”. Forniture che costituiscono un passo importante verso l’indipendenza energetica del nostro Paese ed una voce complessivamente rilevante delle nostre importazioni di gas. In questi mesi l’Algeria è diventata il primo fornitore di gas all’Italia al posto della Russia ed a luglio era arrivato l’annuncio che avrebbe aumentato di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all’Italia, un accordo sancito anche da una visita del presidente del Consiglio Draghi a Algeri. Secondo quanto riportato dal sito algerino Algérie Part, ‘Sonatrach fatica a reperire i volumi aggiuntivi di gas naturale promessi dall’Algeria all’Italia e l’accordo potrebbe non essere attuato nei tempi previstì. Eni tuttavia spiega che ‘nell’ultima settimana dall’Algeria attraverso il Transmed sono arrivati in Italia mediamente 70 milioni di metri cubi al giorno, che rappresentano circa il 36% del totale delle forniture più di tre volte il flusso che è arrivato dalla Russia nello stesso periodò e sottolinea che “nel corso degli ultimi anni non si sono mai registrati questi livelli di flussi dall’Algeria durante il mese di settembre”.

