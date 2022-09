Immaginando il Governo Meloni.Un ipotetico scenario dei prossimi anni tra rotture tra Lega e FdI, riforme costituzionali, crisi economica e isolamento internazionale. MA SE IL POPOLO RAGIONERA CON IL CERVELLO, E NON CON LA PANCIA! Un asteroide ci salverà #ItaliaSulSerio

È il 26 settembre, il giorno dopo le elezioni politiche nazionali. A parte alcune sorprese minori, le previsioni e i sondaggi sono stati rispettati: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è risultato il primo partito, vincendo nelle urne e stravincendo nell’attribuzione dei seggi nel nuovo Parlamento “ristretto”. Per via dell’effetto combinato di legge elettorale e taglio dei parlamentari, la coalizione di destra con Lega e Forza Italia riempie infatti quasi due terzi degli scranni sia della Camera che del Senato.

Nel suo primo mese da premier in pectore, Giorgia Meloni continua con impegno la sua azione di rabbonimento e rassicurazione verso istituzioni, investitori stranieri e partner industriali: sì all’Europa, sì all’invio di armi in Ucraina, no ad aumento indiscriminato del debito, no a cambiamenti unilaterali della Costituzione. Intanto, l’inflazione aumenta e così le preoccupazioni per il costo dell’energia, ma la solidità del nuovo Governo in entrambe le Camere rassicura industriali e investitori.

I primi mesi del nuovo Governo Meloni sono movimentati, ma tutto sommato positivi. C’è da correre per approvare la Legge di bilancio entro fine anno, ma il precedente Governo Draghi ha già fatto quasi tutto il lavoro. C’è l’aumento dei prezzi dell’energia, ma la guerra in Ucraina è in “pausa” per via delle piogge, le riserve di gas sono state riempite per tempo e l’Europa è riuscita ad approvare il tetto del costo del gas a cui la Russia ha dovuto giocoforza piegarsi.

Intanto, prosegue la luna di miele tra la nuova “giovane” premier, l’elettorato e parte dei media. Meloni visita primi ministri e capi di Stato stranieri, intesse rapporti internazionali e stringe accordi: la sua figura istituzionale si rafforza, e le diffidenze iniziali continuano a piegarsi davanti al fatto compiuto. Alcuni provvedimenti ad hoc per affrontare specifiche emergenze (costo dell’energia per le imprese e inflazione per la popolazione) aumentano la popolarità della premier, che comincia anche a impostare il percorso di revisione costituzionale in senso presidenziale.

Nel corso del 2023 però le cose iniziano a cambiare. Salvini mette in atto la stessa strategia che lo aveva portato quasi al 40% durante il Conte I: sfruttare l’istituzionalizzazione del partner di maggioranza per attrarre le simpatie degli anti-sistema che ne costituivano la base elettorale originaria. Il leader leghista comincia quindi a criticare il Governo dall’interno, alimentando lentamente ma inesorabilmente lo scontento dell’elettorato populista “di destra”.

Nel frattempo, la sinistra – debolissima in Parlamento ma presente nel Paese – non ha mai smesso di lanciare allarmi democratici contro il Governo Meloni, che si traducono in manifestazioni sempre più partecipate: soprattutto quando si tratta di scendere in piazza per diritti civili come quello dell’aborto. Nel frattempo, emergono in continuazione scandali legati ad affiliati di Fratelli d’Italia, con la magistratura che fa fioccare avvisi di garanzia verso esponenti della prima ora con legami poco chiari col territorio.

Presa tra due fuochi e pressata internamente dai suoi storici “colonnelli” di forti simpatie destrorse, Meloni non ha molte scelte se non recuperare un po’ della retorica e dei temi delle origini. Anche galvanizzato dai duri discorsi della premier contro i manifestanti, qualcuno tra le forze di polizia si fa prendere la mano, e nelle piazze si alimentano scontri violenti. Meloni a quel punto non può che insistere su una stretta securitaria, emanando leggi e provvedimenti specifici in favore dell’ordine pubblico che le recuperano simpatie tra la piccola borghesia spaventata, ma allo stesso tempo aumentano le già profonde fratture nel Paese.

Intanto, in Europa Meloni cerca di applicare la “tattica Orban”: far valere il peso specifico dell’Italia e il diritto di veto per ottenere concessioni e aiuti. Il problema è che lo scenario geopolitico è cambiato. L’asse del mondo si è spostato nel Pacifico, dove il confronto fra Stati Uniti e Cina si fa sempre più serrato, mentre la Russia è sempre più indebolita e non riesce a dar supporto. Il Regno Unito sta pagando il conto della Brexit, e la Francia vuole diventare egemone nel Mediterraneo almeno orientale, per cui tende una mano ma con l’altra sottrae. Solo la Germania è genuinamente interessata a sostenere l’Italia (il Nord Italia che è un tutt’uno con la sua industria, a dire il vero) ma il Governo Scholz non è politicamente in sintonia con Meloni e fatica a supportarla pubblicamente.

A fine 2023 Meloni è sempre più isolata politicamente sia internamente che all’estero, deve vedersela con una inflazione galoppante, prezzi dell’energia ancora molto alti e l’inverno che si avvicina. Sempre per non perdere il suo elettorato originario, la premier risponde alla crisi economica con misure protezionistiche e insistendo sul mercato interno, che però è sempre più esausto e finisce per aumentare le disuguaglianze e isolare ancora di più l’economia italiana. Arriva l’inverno 2023, ed è durissimo, con molti italiani senza riscaldamento e pompe di benzina vuote.

È a questo punto che, assediata politicamente, sotto attacco dei mercati, senza alleati di peso e col Paese in crisi, i più penserebbero a una fine del Governo Meloni e l’arrivo di un tecnico. Ma Meloni controlla direttamente ampia parte di entrambe le Camere, che sono ridotte e piene di suoi fedelissimi – peraltro con pochissima voglia di lasciare l’incarico. Facendo leva sulla debolezza oramai estrema di Berlusconi e di un M5s sempre più dilaniato, Meloni non ha problemi a trovare i numeri per andare avanti anche senza la Lega – che pure magari si spacca tra governisti e anti-sistema. Nasce il Meloni II.

Nel momento di estrema difficoltà e oramai completamente insofferente verso il populismo salviniano, la classe dirigente e produttiva del Nord Italia non ha alternative che supportare il nuovo Governo. Il quale resiste senza troppi patemi agli attacchi dei “contrappesi” dello Stato, tra cui un presidente Mattarella sempre più anziano e la cui credibilità viene lentamente erosa dall’argomento, surrettiziamente alimentato da Meloni, che dovrebbe prima o poi farsi da parte, vista l’eccezionalità della sua rielezione e il processo di revisione costituzionale in senso presidenziale oramai in atto.

Nel 2024 il Governo Meloni II stringe ancora di più sull’ordine pubblico e sul controllo del media, mentre all’estero bussa alle porte di Stati Uniti e Cina, raccogliendo però solo briciole. Oramai l’economia va sempre più a rotoli, e la disoccupazione è alle stelle: per arginarla serve necessariamente più debito pubblico, che infiamma la speculazione dei mercati contro l’Italia. Le inchieste giudiziarie verso esponenti anche di peso di Fratelli d’Italia non mancano, ma oramai non fanno più presa su un’opinione pubblica con ben altre preoccupazioni, e Meloni ne approfitta per erogare leggi che stringono il campo d’azione di magistrati e giudici.

Ma il Paese soffre, le proteste aumentano, e la riforma costituzionale in senso presidenziale è l’unica “palingenesi” a cui Meloni si può aggrappare. La riforma passa solo con la maggioranza assoluta in seconda lettura alle Camere: si svolgerà un referendum costituzionale, senza quorum. Quello che va alle urne nel 2025 è un Paese è sempre più impoverito, impaurito e diviso. Chi ha ancora qualcosa cerca nel Governo difesa e conforto; chi ha perso tanto o tutto cova una rabbia montante verso i centri di potere e le istituzioni. L’affluenza è bassa, il risultato in bilico. La Terza Repubblica italiana oramai è alle porte. Repubblica di nome, non di fatto.

Un asteroide ci salverà #ItaliaSulSerio ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo