DAL MIO PUNTO DI VISTA Se Giorgia Meloni salisse al potere a capo di una coalizione di estrema destra, gli esiti economici e sociali potrebbero essere terribili.

E.All’inizio di questo mese, Alessio Di Giulio, consigliere fiorentino del partito populista di destra della Lega, ha pubblicato un video di 17 secondi che, a mio avviso, segna il nadir di quella che è stata una delle campagne elettorali italiane più grottesche nella memoria recente. Nella clip, Di Giulio passeggia per il centro storico del capoluogo toscano quando si imbatte in una donna che sembra essere di origine rom. Fermandosi sulle sue tracce, il candidato si appoggia alla telecamera e implora il suo pubblico di “votare la Lega per non vederla mai più”, una frase che ripete tre volte per effetto retorico.

La maggior parte degli italiani è rimasta sconvolta e il video è diventato virale. Che era, ovviamente, la speranza di Di Giulio da sempre. Lo si vede dal sorriso sul suo volto. Era sicuramente consapevole, quando ha caricato la sua clip, che non c’era alcuna possibilità che gli elettori nel suo collegio elettorale di sinistra spostassero il loro sostegno. Il suo gesto è stato puramente performativo, un tacito promemoria per i simpatizzanti politici di tutta la nazione che se i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni vinceranno le elezioni di questa settimana, come previsto, persone come lui avranno presto l’opportunità di plasmare l’agenda politica.

ORA CI SI CHIEDE! Come verrebbe accolta Meloni in Europa?

Tutta questa sicumera della destra mi lascia interdetto. Si comportano come se fossero già certi di governare alle loro condizioni. E invece ci sarebbero alcune grandi incognite dinanzi a loro: i risultati elettorali, gli accordi post elettorali e le decisioni del Presidente Mattarella che, essendo appena stato rieletto, non si farà certo comandare da nessuno.

A me torna sinistramente in mente la favola della rana e dello scorpione… Meloni starà pur cercando in ogni modo di convincerci di essere diventata un po’ più assennata e responsabile, ma non dimentichiamoci qual è la sua vera natura. E allora, scusatemi, siamo onesti. Meloni quindi in questi anni qualcuno deve pur aver preso per il culo: o i suoi elettori o la UE, tertium non datur.

Appena letto su The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/19/italy-giorgia-meloni-politics-far-right

La politica italiana è in difficoltà da decenni. Ora si sta dirigendo verso un nuovo minimo

A parte qualche esagerazione nei toni, mi sembra ci abbia preso abbastanza. Purtroppo.

