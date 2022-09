Le novità sulle accuse a Matteo Richetti Azione sostiene che la donna che dice di essere stata molestata sia la stessa identificata da una ricostruzione del quotidiano Domani, già condannata per calunnia e stalking

Il quotidiano Domani ha pubblicato un articolo del giornalista Emiliano Fittipaldi che aggiunge dettagli e ricostruzioni alla storia delle accuse di molestie sessuali contro il senatore di Azione Matteo Richetti, emerse la settimana scorsa dopo la pubblicazione di un video e di un articolo del sito Fanpage. Domani ha identificato una donna che era stata indagata meno di un anno fa dalla procura di Roma per stalking, spiegando che secondo i legali di Richetti si tratta della stessa persona che lo ha accusato di molestie nel video di Fanpage. Nel video la donna appariva a volto coperto e con la voce modificata, e parlava anonimamente. Domani, che fa il nome della donna che ha individuato come possibile accusatrice, aggiunge elementi sul suo passato che non erano emersi nella prima ricostruzione: il principale è che nel 2016 era stata condannata in primo grado per calunnia e stalking «per accuse false contro il suo ex compagno, accusato di averla stuprata»; il reato era stato comunque prescritto prima del processo di appello.

ORA: Se si tratta di stalking non posso che sentirmi vicino a Richetti. È certo che siano più spesso le donne ad essere vittime, e che più spesso ci rimettano la pelle. Ma lo stalking è un incubo per tutte e tutti, e se sei uomo mi sembra che gli altri uomini (non tutti, ovviamente) sottovalutino e ti facciano pure sentire un idiota perché non riesci a venirne fuori.

Ma è così difficile non giudicare né accusatori né accusati fino a che non c’è un processo?

Evidentemente sì, e la voglia di giustizia sommaria nella storia spesso si ritorce contro chi la invoca (dopo non lamentiamoci).

Aspetto con impazienza le parole di Enrico Letta, che influiranno non poco sul mio rapporto futuro col PD (per quel che vale).

Non so cosa ne dirà Letta, ma Picia Picierno non s’è certo lasciata sfuggire l’occasione di azzannare laddove sgorga il sangue.

Lei “non entra nel merito della questione” ma definisce maschilista l’atto di dare della squilibrata alla accusatrice. Evidentemente per la Picierno invece, accusare un uomo di essere uno stupratore sta nella natura delle cose.

Ora, mi sembra evidente che, delle due l’una: o Richetti è uno stupratore, o la sua accusatrice è una squilibrata, per usare un eufemismo.

Di sicuro quello della Picierno è sciacallaggio.

Anche su questo episodio aspettiamo con impazienza le parole di Enrico Letta.

PERCHE! Il problema é che gli elettori devono giudicare tra una settimana. Se ci sono accuse credibili (per ora non mi sembra questo il caso) sulla condotta di un candidato, anche con la giusta presunzione di innocenza, sarebbe lecito decidere di non votare per quel candidato.

Poi, la storia sta girando giá da vari mesi e il partito ha deciso di lasciare alla presidenza del partito e ricandidare la persona coinvolta, quindi delle prove concrete minerebbero seriamente la credibilitá di tutto il partito.

Se le accuse non sono credibili, é giusto fare debunking per evitare che la calunnia influisca (troppo) sulle elezioni.

Ma chi fa debunking a questo punto della storia fa bene.

Il fatto è che le accuse dovrebbero essere veramente *molto* verosimili per influire su un’elezione tra una settimana, e non ci siamo neanche vicini ad una cosa di questo tipo: tutta la faccenda è fortemente sospetta (ma mi guardo bene dal condannare l’accusatrice, della quale nulla mi importa), è impossibile e ingiusto giudicare ora, va ignorata.

Il problema reale è Fanpage che con me ha perso mille punti e tutta la gente che si è affrettata su Twitter a condannare a suon di cancelletti. Spero proprio che Letta non si accodi a questa robaccia, altrimenti il problema diventa pure lui.

