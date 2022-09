NOI DI ITALIASULSERIO! Proveremo a tenerlo dove è ora fino all’ ultimo.

Mario Draghi è stato premiato a New York con il World Statesman Award come statista dell’anno.

Potenti come al solito le parole pronunciate ritirando il premio: “L’invasione russa dell’Ucraina rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione, che non vedevamo dalla fine della Guerra Fredda”. Per questo, “la domanda su come affrontiamo le autocrazie definirà la nostra capacità di plasmare il nostro futuro comune per molti anni a venire”.