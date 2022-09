Perché i Verdi non sono mai andati bene in ITALIA?

Perché i Verdi non sono mai andati forte in Italia A parte un breve momento negli anni Novanta sono sempre stati marginali, a differenza di quanto successo in diversi paesi nordeuropei.

Io personalmente trovo un po’ strano che esista un partito dei verdi: salvaguardare l’ambiente non è di sinistra e nemmeno di destra, tant’è che in Italia tutti i partiti stanno pubblicizzando più o meno apertamente le loro politiche ambientali. Nessuno voterebbe un partito che dice “riportiamo il carbone e tassiamo le macchine elettriche”. Poi concordo con quello che c’è scritto nell’articolo sulle posizione antiscientifiche dei verdi italiani (una su tutte: la repulsione del nucleare perché è “brutto e cattivo”) che li rende invotabili.

Dovete ammettere che, pur essendo un movimento con percentuali cosi’ basse alle varie elezioni, sono riusciti a fare danni enormi.

Io ricordo OGM e centrali nucleari, ma sicuramente ci sara’ anche altro.

Purtroppo per loro, i Verdi non riescono a trasformare in voti queste vittorie ideologiche perche’ i partiti maggiori, per timore di perdere consensi, si affrettano ogni volta a cavalcare la fiera protesta popolare. ( Che sia una protesta suicida poco importa ).

E alle prossime elezioni la gran parte degli elettori continuera’ a votare secondo lo storico collaudato sistema: cosa ci guadagno ? Chi mi promette maggiori benefici ?

( Dimostrando tra l’altro una encomiabile fiducia nel prossimo, cioe’ nelle promesse elettorali. )

Benefici materiali e immediati, s’intende.

ORA. A mio modo di vedere un’importante ragione risiede nel fatto che i verdi italiani, oltre a dimostrare scarsa conoscenza della materia trattata e assenza di proposte concrete a parte un generico no a qualsiasi cosa, si sono sempre identificati con la sinistra oltranzista allontanando potenziali elettori che, pur interessati ai temi ambientali, non intendono dare il proprio voto a un’area politica così caratterizzata. Problema, questo, assente nei partiti verdi del nord Europa (vedi ad es. in Germania).

E quindi la conclusione (per me) è che si tratta di un partito che semplicemente non sa fare politica, e quindi ci sta che rimanga in percentuali da prefisso telefonico o al più da prefisso di cellulare.

Mi spiego meglio: non è l’ “ambiente” in sè un tema. o perlomeno non è un tema che tocca gli elettori direttamente. Ma se riesci a spiegare che misure che salvaguardano l’ambiente portano benefici immediati o medio termine, in termini di salute, e soprattutto di soldi, allora vedi come l’ambiente interessa.

Mi spiego: no al nucleare, e ok. No al carbone e ok. Però… no al fotovoltaico, no all’eolico, no al geotermico. Ora, se dicessero: guardate se facciamo costruire (bene per carità) tanti impianti, le vostre bollette diminuiscono. I vostri terreni semi-aridi valgono parecchio di più, e magari ci beccate pure un sacco di lavoro (costruzione, manutenzione, pulizia, sorveglianza).

No ai pesticidi! Ok, giusto. prova però a venderla così: un pomodoro biologico, venduto a pochi km da dove è stato coltivato, è più buono, quindi lo puoi vendere a un prezzo più alto.

No agli abusi edilizi! Ok, giusto. Ma dì piuttosto: il lungomare di [città a caso] senza ecomostri significa: case vacanze in affitto, stabilimenti, ristoranti, musei, etcetc.

Se non sei in grado di raccontare e spiegare le tue battaglie, magari queste sono pure ragionevoli (non è comunque il caso dei Verdi, per me), ma non te le combatte nessuno.