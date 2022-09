Elezioni 2022: “Non si può dire no a tutto. Mi preoccupa l’assistenzialismo”

“Un pezzo di sinistra ha la brutta abitudine di pensare che le elezioni si vincano evocando la paura. Questo clima mi fa pensare a quando il mio avversario era Berlusconi, allora lo dissi chiaramente: io voglio sconfiggerlo alle urne, non demonizzarlo.

Noi faremo di tutto per riportare Draghi a Palazzo Chigi, ma non penso che la Meloni sia un pericolo per la democrazia. Penso piuttosto che lo sia per i conti pubblici.” Matteo Renzi

MA PARLIAMO DEL ATTUALITA PESANTE DEL ITALIA, CHE SOLO POLITICI COMPETENTI POTRANNO RISOLVERE. CHE NON VEDO SIA NELLA SINISTRA CHE NELLA DESTRA.

ELENCO SOLO SEI PUNTI DEL ATTUALITA PESANTE PESANTE DA RISOLVERE.

1. Reddito di Cittadinanza.

Così com’è, il reddito di cittadinanza va smantellato. Bisogna riformarlo per renderlo una misura di vero sostegno sociale e non un strumento di puro assistenzialismo che premia chi non ha voglia di lavorare.

2. Governo Draghi

Siamo sempre stati coerenti: l’agenda Draghi è per noi prioritaria, lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo. Fosse lui il prossimo Presidente del Consiglio non potremmo che essere contenti. Ha detto «no»? E che altro avrebbe potuto dire. Anche Mattarella aveva detto di non essere disposto a un secondo mandato: bisogna vedere quindi quali saranno le condizioni che si presenteranno dopo il voto. Si creasse una situazione di stallo, l’unica strada è unire le forze moderate e riformiste sull’esperienza del Governo Draghi.

3. Infrastrutture.

Siamo assolutamente favorevoli a opere che sono indispensabili per lo sviluppo produttivo del Paese. Mettere in collegamento merci e persone in maniera più veloce è cruciale per il futuro. Non possiamo rimanere indietro.

4. Energia.

Il nostro programma è chiaro. Veniamo da anni di No a tutto: no al Tap, no ai rigassificatori, no alle trivelle, no ai termovalorizzatori, no al biogas in agricoltura. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi l’Italia non è un Paese autosufficiente dal punto di vista energetico ed è più in difficoltà rispetto ad altri Paesi in quanto ad approvvigionamento di energia. Sono favorevole al nucleare di ultima generazione. Gli investimenti sulle rinnovabili vanno fatti, ma chi pensa che pannelli fotovoltaici e pale eoliche possano renderci autosufficienti, è fuori strada. In Italia non ci sono le condizioni per creare parchi eolici come nel Mare del Nord. Prendiamo ad esempio le pale eoliche a Rivoli, vicino al lago di Garda: oltre ad aver procurato un danno ambientale, soddisfano poco il fabbisogno energetico del nostro territorio.

5. Autonomia.

Sono stato uno dei primi firmatario della legge che ha consentito a Zaia di indire il referendum del 2017 che poi non ha avuto il minimo seguito. I paladini dell’autonomia sono stati i primi ad abbandonare il proprio cavallo di battaglia al suo destino. Ora, in campagna elettorale il tema dell’autonomia torna di moda, ne parlano tutti, anche il Pd, ma dopo il voto se ne dimenticheranno. Fratelli d’Italia è sempre stato un partito contrario all’autonomia, ora vedo che gli fa comodo. Ma un partito statalista l’autonomia non la farà mai. Sono a favore dell’autonomia e del federalismo fiscale; meno Stato invadente al nord, e più Stato efficiente al sud.

6. Giustizia.

Facciamo prima a dire quali non sono le falle. La prima falla del nostro sistema giudiziario è l’assoluta mancanza di responsabilità per gli errori commessi dai magistrati. Come tutti i professionisti, dovrebbero pagare anche loro per gli errori commessi. Tratterebbero i processi con meno superficialità. Per una persona, essere rinviato a giudizio è già una pena. Sono a favore della separazione delle carriere e a porre un argine alla lungaggine dei processi. Sono tutti aspetti da tenere in considerazione per attuare una riforma della giustizia che va fatta.

MI FERMO QUA, MA CE NE SAREBBERO MOLTI MA MOLTI ALTRI.

E QUESTI SONO SOLO 6 FATTI ATTUALI CHE SOLO PUNTI DI PARTENZA DEL NOSTRO PROGRAMMA. CHE I MEDIA TELEVISIVI E CARTACEI , CHE SNOBBANDOCI NON CI PERMETTONO DI DIVULGARE COME VOREMMO.MA IL POPOLO INCONTRATO NEI NOSTRI TUR ELETTORALI, SEMPRE MOLTO NUMEROSO HA APERTO GLI OCCHI E IL CERVELLO,E SARA LA CASSA DI RISSONANZA,CHE CI PERMETTERA D’AVERE UN OTTIMO RISULTATO ELETTORALE. ANCHE PER VOI SOVRACITATI MEDIA,(SARA UN POSITIVA SORPRESA),CERTO PER NOI DEL TERZO POLO,CERTAMENTE NEGATIVA PER VOI MEDIA-DESTRA-E-SINISTRA.

