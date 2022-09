Berlusconi su Putin. “Letta: “Scandaloso, legittima Mosca”. Calenda: “Si vergogni e chieda scusa”

Le parole di Berlusconi su Putin infiammano la campagna elettorale. Letta: “Scandaloso”. Calenda: “Si vergogni e chieda scusa”. Il leader di Fi prova a rimediare. Oggi chiusura di campagna per Pd, M5S e FdI. Da domani il silenzio elettorale. Ogni tanto si distraggono e dicono quello che pensano veramente!

Berlusconi: “Putin voleva solo sostituire Zelensky con un governo di persone perbene”

Il portavoce di Zelensky a Repubblica: “Davvero Berlusconi si fida di un assassino come Putin? Gli italiani scelgano leader con dei principi” La replica alle parole del Presidente di Forza Italia che ieri a “Porta a Porta” ha detto che il capo del Cremlino, con l’invasione, voleva mettere “persone perbene” nel governo di Kiev Anche a Kiev è arrivato il video delle parole di Silvio Berlusconi a Porta a Porta su Putin: il presidente russo con l’invasione dell’Ucraina voleva “rovesciare il governo” per mettervi “persone perbene”. Il portavoce di Volodymyr Zelensky, Seriiy Nykyforov, ha replicato su la Repubblica. “Vi ricordiamo che il presidente della Russia è al potere da più di 20 anni”,ha detto. “Ha ucciso o imprigionato tutti i suoi avversari politici. Ha mandato un esercito di assassini, stupratori e nel territorio di uno Stato sovrano. Ha organizzato un massacro in Siria, è responsabile dell’abbattimento di un aereo passeggeri con trecento persone nel 2014. E ora minaccia il mondo con le armi nucleari. Quindi, se abbiamo capito bene, Silvio Berlusconi si fida di lui e usa il suo esempio per definire chi è persona rispettabile e chi non lo è ?” L’intervento di Berlusconi è stato ripreso dalle più importanti testate ucraine, ha confermato Nykyforov che, dopo essersi confrontato con Zelensky, ha anche lanciato un messaggio all’Italia che si appresta ad andare al voto: “Le elezioni sono un momento cruciale per ogni Stato democratico. Influiscono direttamente sulla vita dei cittadini per diversi anni. Quindi è essenziale che i cittadini scelgano candidati che abbiano e seguano i giusti principi morali”.

E immaginiamoci che personcine a modo Putin avrebbe messo in Ucraina! Ma la famiglia (quale poi chissa’ ) perché non lo tiene a casa e gli evita queste fuguracce penose? Ormai l’hai fatta grossa e non hai scusanti, hai solo detto quello che pensi e si sa che Putin è un tuo carissimo amico!!! Ok Sarà la milionesima volta in cui il giorno dopo abbiamo frainteso quello che ha detto il giorno prima. E si dara la. Colpa della giustizia ad orologeria……diranno ,tanto con il berlusconismo è sempre colpa di qualcuno ……comunque è tutta colpa della badante che tutti i giorni se lo fa scappare……da 30gg non c è giorno che non ne spara una ……..imbarazzante

Peccato che hanno chiuso i manicomi, avrebbero potuto internarli insieme, lui, Putin e pure Salvini. Oddio una cameretta pure per la bionda. Non si può fare nulla in questo senso?..niente vero? Peccato!

Ormai si deve ritirare …pensa se ce l’avevamo come presidente della Repubblica ….oggi le comiche …per riderci sopra perchè è veramente assurdo che si permetta di presentarsi alle elezioni …pure Bossi graziato dopo condanne …ci vuole una bella faccia di ….e li votate ??!!! Assurdo ! Io vorrei guardare in faccia chi ti vota. Probabilmente è gente che tiene la testa solo per dividere le orecchie. Ritirati che fai meglio. Speriamo che le spese delle sue badanti non dobbiamo pagare noi!!!! È arteriosclerosi he parla!!!! Povero mondo che deve sopportare uno stato da operetta!!!

Tra Meloni, Salvini e Berlusconi, stanno facendo di tutto pur di perdere le prossime elezioni e ciononostante… Vinceranno.

Povera patria mia in mano a ciarlatani, delinquenti, corrotti, incompetenti e senza dignità. La cosa più vergognosa è che noi siamo complici di questo decadimento politico, culturale.

E gli italiani annebbiati dalla propaganda dei partiti e dei media pensano davvero di dare la maggioranza a questo centrodestra-destra per governare questo paese con questi personaggi uno peggio dell’altro, che poi fanno queste incredibili dichiarazioni su Putin o su Orban?…Penso che questo centrodestra creerà all’Italia e all’Unione Europea ancora più problemi di quelli che già ci sono sia a livello interno che internazionale…Essere delusi della sinistra come lo sono io da tempo non vuol dire buttarsi a destra quale risposta a questa delusione o per fargliela pagare, qui ci rimettiamo tutti….C’è sempre un’altra alternativa a mio avviso molto valida e seria quella di votare per #ItaliaSulSerio-terzopolo.

