Enews 832 | Servono le competenze, non i populisti

Mobilitazione finale per la campagna elettorale.

Ho fatto un appello, ieri, da Barbara Palombelli. È qui. Il tema è semplice: andiamo verso un periodo difficile, difficilissimo. Servono le competenze, non i populisti.

Oggi:

• alle 13.30, Discorso sull’Europa dal Teatro Romano di Fiesole. Più cresce la tensione internazionale, più abbiamo bisogno dell’Europa;

• alle 18, chiusura della campagna elettorale a Roma, al Gianicolo, con Carlo Calenda;

• stasera in tv su Sky e Rete 4.

Alcune considerazioni volanti.

• Giuseppe Conte dice il falso su di me e ne risponderà in tutte le sedi. Intanto, continua a non rispondere a una domanda: perché hai chiuso Italia Sicura? Perché hai chiuso l’Unità di missione per il dissesto idrogeologico? Avete inventato i navigator e chiuso il progetto di Renzo Piano: perché? Ve lo avevo chiesto in Aula nel 2018, ve lo dico adesso, dopo i morti di Senigallia. Possibile che nessuno chieda conto ai grillini di questo scandalo?

• Ho amabilmente polemizzato, sempre con garbo, col mio amico Dario Nardella sulle questioni toscane. Il Pd, ormai, è diventato il generico dei Cinque Stelle. Votare PD significa sostenere candidati che vogliono chiudere l’Aeroporto di Firenze subito e quello di Pisa a stretto giro. Dico a Dario: fai come Farinata, prima pensa alla città, poi alla tua parte politica. Perché Firenze non merita di finire vittima della strategia delle alleanze del nuovo Pd e dei soliti grillini.

• Siamo a quota 137.000€ di piccole donazioni per la campagna elettorale. Se potete, dateci una mano. Ultimo sforzo, grazie!

• Sul sito www.furbettidelreddito.it, troverete una carrellata di tutti gli sprechi legati al reddito di cittadinanza. Conte dice che è una misura per i poveri: ai poveri serve assicurare il lavoro, la sanità, l’istruzione. Non organizzare un sistema, spesso truffaldino, per garantire il consenso di alcune parti del Paese. Almeno Achille Lauro lo faceva coi suoi soldi, non coi soldi del contribuente.

Un sorriso,



P.S. Sabato non possiamo fare campagna elettorale, quindi utilizzerò l’Enews di domani solo per ringraziarvi dell’impegno. Nel frattempo, chiedo a chi non lo ha ancora fatto di iscriversi al canale Telegram e di seguire il profilo Instagram. Nelle prossime ore usciranno molti materiali che – volendo – potranno essere condivisi e rilanciati, a partire da questa card sul tema della sanità. Grazie!

