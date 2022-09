Si parla da qualche giorno dalle elezioni con ragionamenti “tafazziani”! Incomprensibile.Ancora con i 5 stelle..poveri noi!

Schlein già guarda a M5s per il post voto.Ormai si dà già per scontato che la Schlein sia il prossimo segretario del PD, incoronata direttamente dall’establishment internazionale. Auguri! e cerca di propteggerti le spalle,stai entrando nella setta dei lunghi coltelli.

Poi cè il Conte essendo un commediante, fa il duro con il Pd.Ma e tutto programmato. Tra gli esponenti dem c’è chi è convinto che non si debba archiviare la prospettiva di un dialogo con i pentastellati .RIDICOLI

Prime prove di dialogo post-elezioni tra Pd e M5s? Elly Schlein, vicepresidente dem della Regione Emilia-Romagna incoronata “astro nascente della sinistra italiana” dal britannico Guardian, prova ad aprire la breccia in un’intervista a Repubblica: “Con il Movimento 5 Stelle spero si potrà lavorare insieme. Lo penso oggi, lo pensavo ieri e lo penserò domani: sugli impegni comuni per l’ecologia, la redistribuzione e contro il precariato, si potrà collaborare come abbiamo già fatto a Bologna”. Schlein non è l’unica democratica a pensare che non si debba archiviare la prospettiva di un dialogo con i pentastellati, anche se il presidente Conte fingendo rimane rigido.

Si parla a qualche giorno dalle elezioni con ragionamenti “tafazziani”! Incomprensibile.Ancora con i 5 stelle..poveri noi.

Il PD non impara mai…merita di essere spazzato via insieme al suo compagno di merende della provincia di Foggia

Sempre peggio.La Schlein non ha tessera del PD, tanto per cambiare. E quindi parla e decide per il PD.Fino a prova del contrario abbiamo ancora le urne aperte.I voti per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle di Conte sono voti diversi. La x si mette su simboli diversi. E trovo fantasmagorico il fatto che una, candidata ESTERNA sulle liste del PD, sostanzialmente e formalmente inviti a votare per la lista del Movimento 5 Stelle !!!!!

Di contro, non è manco la prima !!!!! In Puglia è successo anche di peggio !!! io non so che dire …..

Fin quando l’aspirazione compulsiva della politica (della parte prevalente della politica) sarà di dare priorità alla conquista di qualche postazione di governo, giustificando tale opzione con la scusa che l’urgenza è di dare risposte immediate ai bisogni del popolo e perciò autolegittimandosi ad accettare qualsiasi alleanza ed a sacrificare ad essa la responsabilità delle buone scelta, degradando l’azione politica ad un guazzabuglio indecoroso, il buon governo in Italia resterà un miraggio irraggiungibile.

Bisogna invertire l’ordine dei fattori, partendo dai programmi buoni, responsabili, concreti e realizzabili, e costruendo su di essi, con la fatica e la evidenza della ragione, il consenso: non è facile, ma è ciò che va fatto in una democrazia evoluta quale è la nostra.

PS. NON andare Napoli a parlare di reddito di cittadinanza per tenere in vita uno stereotipo idiota” non lo dico io anche se lo penso! lo dice in un Intervista l’antropologo Marino Niola: “Si continua a fare l’equazione Sud=assistenzialismo. Ma questa non è la città dei soldi a fondo perduto né della mitologia di Gomorra. E’ una citta profondamente cambiata e produttiva, e nessuno fa lo sforzo per capirlo” ma il vostro amico caro PD scorazza nel meridione per racattare voto dai marraiuoli scansa fatiche per soppravivere (politicamente intendo). LA vergogna italiana che certi politici coccolano per salvarsi. NON FACCIO NOMI PERCHE CHI FA FINTA DI NON SAPERTE CHI SONO! SONO LORO COMPARI PE CONVENIENZA, FACENDO DEL MALE ALLA GENTE ONESTA LAVORATRICE, E CHE SI ADATTA A QUALSIASI LAVORO, CERTO DEVE ESSERA UN LAVORO GIUSTAMENTE REMUNERATO. NO COME VOI CHE PRETENDETE ASSISTENZIALISMO STATALE, E ANDATE PURE A LAVORARE IN NERO. TENETE PRESENTE CHE IO IL REDDITO DI CITTADINANZA DICO CHE VA MANTENUTO! MA DATO A CHI REALMENTE NE HA BISOGNO.ED E PER QUESTO CHE VA RIVOLTATO COME UN CALZINO,E RIPRENDERE LE REGOLE PER PERCEPIRLO SEVERE E ATTUABILI CHE CERANO NEL REDDITO DI INCLUSIONE. E ADESSO SFOGATEVI AD OFFENDERMI. CIAO.

