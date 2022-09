La polvere delle baggianate elettorali si e posata, restano PUTIN e i suoi Masanielli.

Ieri, con il silenzio elettorale, si è posata la polvere delle baggianate, inezie, stupidate, inveterate, smargiassate e sul campo sono rimasti in tre: i tre Masanielli di Putin, vale a dire, BERLUSCONI che dice beotamente: Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di “persone per bene” (da rabbrividire); SALVINI che non vuole le sanzioni contro Mosca e promuove manifestazioni contro la Commissione Europea. CONTE che sulla guerra in Ucraina e sulle sanzioni la pensa come quei due.

Restano sul campo anche PROMESSE DA FALLIMENTO DELLO STATO fatte sempre dagli stessi: BERLUSCONI che vuole diminuire le tasse e aumentare le pensioni minime anche per chi ha evaso, SALVINI che vuole diminuire le tasse e mandare in pensione gente ancora giovane; CONTE, che vuole diminuire le tasse e continuare a dare il reddito di cittadinanza anche a chi potrebbe lavorare. AVVISO PER GLI ILLUSI. Questi signori, per mantenere le promesse, considerato che voglio diminuire le tasse, dovranno per forza contrarre debiti (scostamenti di bilancio). A furia di indebitamenti, lo Stato salterà e addio ai risparmi per tutti, addio alle pensioni per tutti, e addio ai redditi di cittadinanza per tutti, anche i disabili.

Vuoi vedere che questi tre bei personaggi vorranno mettersi insieme per fotterci i risparmi, per fottere l’Occidente e portare l’Italia al fallimento oppure tra le nazioni/STAN quali Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Afghanistan per avere L’ITALIANISTAN?

Oggi si vota, decidete con chi stare. Dalle mie parti si dice: stai con chi è migliore di te e pagagli le spese. #iostoconlOCCIDENTE e quindi #iostoconDRAGHI e quindi #iostoconilTERZOPOLO.

