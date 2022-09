Quattro scenari per Draghi: cosa farà dopo il voto

In casa di Fratelli d’Italia, che se venissero rispettate le previsioni dei sondaggi dovrebbe risultare come primo partito eletto e, comunque, partito più votato della coalizione di centrodestra, ci sono già valutazioni in corso sul futuro di Mario Draghi Tre delle ipotesi avanzate all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni sono note, mentre una quarta si sta facendo largo in queste ultime ore. Tra le possibilità, che non rappresentano una novità, avanzate già da diverse settimane, c’è quella che Mario Draghi diventi il prossimo segretario della Nato, prendendo il posto di Jens Stoltenberg, in carica dal 1 ottobre 2014 e in scadenza del suo secondo mandato. Ma sul tavolo ci sono da tempo anche altre due ipotesi: che diventi il prossimo presidente della Commissione europea o che vada a presiedere il Consiglio europeo. Sono tutte cariche che si rinnoveranno tra il 2023 e il 2024. Accanto a queste ipotesi, però, ce n’è una quarta che rappresenta un’assoluta novità, ossia che Mario Draghi assuma il ruolo di mediatore tra l’Ucraina e la Russia. È un ruolo che nei fatti non esiste ma che alcune settimane fa si pensava di affidare ad Angela Merkel, che non ricopre più ufficialmente alcun ruolo istituzionale primario in Germania.

La stima reciproca tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, alla quale l’attuale presidente del Consiglio ha sempre riconosciuto un’opposizione leale, è alla base di un rapporto solido che, secondo molti, potrebbe agevolare l’eventuale passaggio di consegne tra i due a Palazzo Chigi. In quest’ottica, come riporta la Stampa, potrebbe inserirsi il nome che circola da tempo nei corridoi di Fratelli d’Italia come prossimo ministro dell’Economia, ossia Fabio Panetta, membro attuale del comitato direttivo della Bce, come elemento di continuità con il precedente governo sulla tenuta dei conti pubblici.