Lo dico ora quello che penso…..dopo il 25 settembre il centrodx non avrà una maggioranza x governare soprattutto in Senato….e sapete chi andrà a soccorrerli???….i 5 stelle!!!…avendo conosciuto la sete di potere del CAMALEONTE CONTE a Novembre avremo un Governo centrodx / 5 stelle con la benedizione di PUTIN!!…Ho una certa età ed esperienza politica.. conosco i miei polli .. solo un successo di CALENDA TERZO POLO potrà fermare questa tragedia.

TERZO POLO: TRE PERCHE’

Abbiamo due destre da battere.

Meloni, retrograda e patriarcale, al Parlamento europeo FdI ha votato poche settimane fa contro la Risoluzione che chiede la parità salariale tra uomini e donne, amica di tutti gli euroscettici d’Europa.

Conte, destra demagogica e statalista, sfruttatore della povertà e del ribellismo inconsulto, dissipatore delle nostre risorse pubbliche, amico di Putin e Trump.

L’una e l’altro garantirebbero all’Italia un isolamento straccione e uno scivolone economico ancora peggiore di quanto si immagini.

Impreparazione, incompetenza, idee irrealizzabili, non è escluso che si mettano insieme con un accordo di potere per il potere. Ai propri programmi non credono neanche loro.

Il PD, spezzettato in mille correnti e cordate di potere, si è autoescluso dal riformismo da anni per mettersi alla coda dei populisti di Conte. Il suo gruppo dirigente considera già esaurito il ruolo di Letta e trama per una nuova, inutile, subalternità ai 5S.

L’unica alternativa è rafforzare il Terzo Polo liberaldemocratico e riformista, al quale toccherà rimettere insieme i pezzi sparsi che, nel giro di pochi mesi, saranno chiamati in emergenza ad eseguire un programma di rilancio dell’Italia.

Più difficile sarà affrontare la congiuntura internazionale. Serviranno intelligenza, lungimiranza e generosità verso il Paese.

Perché è la società italiana, divisa da un bipolarismo rabbioso e inutile, che va riunificata superando uno scontro sterile tra destra e sinistra che ha portato solo immobilismo e mancata crescita.

Non aspetto miracoli, ma solo un duro lavoro in Parlamento.

Per questo voterò per il Terzo Polo, “l’Italia sul serio” di Calenda e Renzi.

Perché sa quello che vuole: attuare bene il PNRR con le sue riforme e spendendo in tempo i 209 miliardi dell’UE.

Perché sa come farlo: col metodo Draghi e lui stesso quando sarà chiamato ad affrontare la crisi, e una sempre più stringente collaborazione e visione unitaria con l’Europa.

Perché sa da che parte stare, essendo l’unica forza politica che non ha al suo interno putiniani travestiti o finti pacifisti.

#iovotoitaliasulserio

#iovotorenziecalenda

#iovototerzopolo

#TerzoPolo

#MatteoRenzi

#ItaliaViva

