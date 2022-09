É andata così.

– ha vinto la Destra e al suo interno Meloni umilia Salvini e Berlusconi. Tenere tutti insieme non é impossibile ma certamente problematico. Formeranno il nuovo governo ma per quanto tempo si vedrà. – ha perso la Sinistra e cacciare Letta non serve. Sì diceva che senza Renzi avrebbero recuperato milioni di voti e non é stato così perché il problema non sta a Firenze ma al Nazareno. Il Pd deve essere rifondato come partito riformista e superando la cultura ex comunista alla Provenzano e alla Orlando, che puntano sull’alleanza con 5S. Quindi: Badgodesberg, scissione, congresso e segretario senza Grilli per la testa. – 5 S. Il termometro é Napoli con Il 40%: vince Masaniello con il voto di scambio. Non può durare. – Terzo polo: é andato bene per essere un’alleanza costruita in due mesi, ma poteva andare meglio.Un buon risultato elettorale, per un partito agli inizi, con punte più elevate nelle zone più avanzate e nelle grandi città: Milano e Roma. Ora inizia il lavoro più serio: costruire una struttura partitica nazionale. Il 30% di Milano e il 16 di Firenze dicono che siamo sulla strada giusta. Sì deve insistere e crederci, nonostante la comprensibile delusione. La prossima Leopolda ci darà indicazioni precise.

Riprenderemo a discutere appena avremo i dati della Camera. Un abbraccio al gruppo meraviglioso che si é formato su Fb e ha combattuto per due mesi senza un attimo di tregua.

COMUNQUE. La politica contro è stata sconfitta, e ciò per noi è una vittoria. Volevano distruggere il ragazzo di Rignano, il suo e nostro progetto politico e si sono annientati da soli. Ma .Per il momento in me predomina l’amarezza, c’è però anche la consapevolezza di stare dalla parte giusta. L’infame disegno della Ditta del PD lascia sul campo morti e feriti. Renzi e noi ci saremo e con la nostra caparbietà conquisteremo ampi spazi per il futuro. Forza ragazzi! Non dobbiamo scoraggiarci, siamo soltanto all’inizio della battaglia che a quanto pare sarà lunga e dura MA. .Anche con un eventuale destra al potere,Matteo Renzi e Italia Viva si muoveranno per il bene dell’Italia.

Forza Renzi e ricordo a tutti di non offendere Italia Viva io non vado nei loro movimenti perciò niente insulti grazie Forza Renzi forza Italia Viva forza italiasulserio forza terzo polo forza da domani si lavora per una Europa forte

