“Un terremoto politico”, “Meloni prima donna, la più a destra da Mussolini”. Le elezioni italiane sui media esteri

Dalla Cnn a El Pais, la stampa straniera racconta l’ascesa di Fratelli d’Italia e della sua leader.

È stata la Bbc la prima testata internazionale a dare conto, appena passate le 23, degli exit poll delle elezioni politiche in Italia: “Giorgia Meloni di estrema destra si appresta a vincere le elezioni ed è in procinto di diventare la prima donna premier”. Dopo qualche ora, con risultati di spoglio più solidi, arriva la versione dello spagnolo El Pais: “Un terremoto politico dal profumo di consolidamento dell’estrema destra in Europa ha scosso l’Italia questa domenica in elezioni segnate da una storica astensione”. In queste ore, tra i media internazionali c’è chi ha puntato sulla figura di Giorgia Meloni, chi sul suo partito – definito di destra, estrema destra, radicale o post-fascista a seconda anche dei tradizionali orientamenti delle testate -, chi invece ha parlato in generale della coalizione di destra in attesa di vedere risultati più concreti, chi ancora ha evocato l’eventuale “governo più a destra dai tempi di Mussolini”.

Il quotidiano conservatore spagnolo El Mundo ha titolato “la destra vince le elezioni in Italia”. Il francese Le Figaro ha scritto: “Giorgia Meloni, donna forte plebiscitata in Italia dopo la vittoria alle elezioni legislative del suo partito nazional-conservatore, Fratelli d’Italia, con il 26% dei voti, è in una posizione di forza per diventare la prima Presidente del Consiglio”. Nell’analisi del quotidiano parigino, Meloni, è la nuova “figura provvidenziale” scelta dall’Italia, un Paese “all’incessante ricerca di un salvatore” e per questo “condannato all’instabilità”, perché ai leader si concede solo “un piccolo giro e poi via”. Così, “dopo Renzi il ‘rottamatore’, Salvini il ‘capitano’ e ‘Super Mario’ Draghi, l’Italia si è data domenica sera un nuovo salvatore per raddrizzare il timone”. Ampio spazio alle elezioni e agli exit poll anche sulla all-news Bfm-tv, mentre il sito dell’altro grande notiziario radiotelevisivo France Info apre con “Il partito di estrema destra di Giorgia Meloni in testa, la sua coalizione raccoglierebbe oltre il 40% dei voti”.

Nel Regno Unito, il Guardian scrive che nonostante i messaggi rassicuranti diffusi di recente da Meloni in ambito internazionale “è improbabile che la prospettiva di averla come prima ministra sia ben accolta da Parigi e Berlino”. Mentre in un’analisi a firma della corrispondente da Roma Angela Giuffrida, dal titolo “Meloni potrebbe scoprire che mantenere l’unità in una coalizione volatile è un compito impossibile”, già si fanno previsioni sulla stabilità del prossimo governo. Il quotidiano filo-Tory Daily Telegraph, invece, in prima pagina titola “l’Italia sceglie Signora Destra”, mentre il Daily Mail, tabloid della destra populista sull’isola, pubblica una intervista con Meloni realizzata nei giorni scorsi in cui la leader di Fdi affaerma di avere “il coraggio di dire quello in cui credo” e sostiene di non appartenere all’estrema destra, ma di ispirarsi ai Tory nel Regno Unito e ai Repubblicani negli Usa. Il Times titola ‘La rinnegata di estrema destra crea un grattacapo per l’Ue’, sottolineando come con questo risultato Roma vada “in rotta di collisione con Francia e Germania” se si considera che “il Paese ha votato per la sua prima leader donna che ha più cose in comune con l’ungherese Viktor Orban che con Parigi o Berlino”.

Il risultato elettorale italiano è in prima pagina anche sul Financial Times: dagli elettori arriva “un mandato decisivo per la coalizione di destra” guidata dalla leader di Fratelli d’Italia, “che diventerà la prima donna premier” del Paese. Il giornale sottolinea la bassa affluenza alle urne, e che la vincitrice “della competizione innescata dall’improvvisa caduta del governo di unita’ nazionale di Mario Draghi quest’estate, dovrà affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia, le tensioni politiche paneuropee causate dall’invasione russa dell’Ucraina, e un elevato debito pubblico”. Secondo il quotidiano, “la vittoria della destra italiana fa presagire rischi ma non una sbandata nell’estremismo”.

I media tedeschi riportano la vittoria della “destra radicale” in Italia. È il caso sia della Faz, giornale dei moderati, che dello Spiegel, magazine politico di stampo progressista. “Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale il Paese avrà di nuovo, con ogni probabilità, un governo di destra nazionale. Un risultato storico, Meloni diventa la prima presidente del Consiglio donna d’Italia”, ha scritto nelle scorse ore la Bild, secondo cui “a Bruxelles e nelle capitali europee c’è preoccupazione diffusa per un governo guidato da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia è successore di un partito fondato dai fascisti. Meloni viene criticata dai suoi avversari politici per il fatto di non aver mai pienamente preso le distanze dal fascismo. Ma ha condannato la guerra, le leggi razziali e la dittatura”.

Oltreoceano, il New York Times ha scritto che “con i risultati del voto in Italia, l’Europa si prepara ad un altro spostamento a destra”. “I sondaggi d’opinione suggeriscono che il prossimo premier dell’Italia potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna premier del Paese”, ha sottolineato il prestigioso quotidiano americano. “L’Italia ha eletto la coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni”, scrive il Wall Street Journal sottolineando che il voto è risultato delle “conseguenze della guerra economica dell’Europa contro la Russia”. Mentre la breaking news della Cnn sottolinea che “Giorgia Meloni diventerà il primo premier italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”. Anche per il Washington Post “l’Italia sembra avviarsi a un esito rivoluzionario che darebbe al Paese la sua prima premier donna e il governo più a destra dalla caduta di Mussolini”. Dal Sud America il sito della Folha de San Paolo, importante quotidiano della città brasiliana, apre con “La destra vince in Italia e apre il cammino per Giorgia Meloni”, mentre il portale del Clarin, principale giornale argentino, titola nel rullo delle notizie: “Elezioni in Italia: chi è Giorgia Meloni, la rappresentante di estrema destra che sarà la prima donna a diventare premier”.

