Enews 834 DI MATTEO RENZI.Buon pomeriggio da Tokyo

“Ci vediamo nei prossimi due appuntamenti, per dire grazie ai territori in cui mi sono candidato e nei quali abbiamo ottenuto come Terzo Polo un grande consenso. Saremo sabato mattina alle 11, a Milano, al Superstudio, per una chiacchierata politica e un brindisi per dire grazie agli amici lombardi. E domenica sera alle 19.30 a Firenze, al Tuscany Hall, anche qui per una chiacchierata e un brindisi con gli amici toscani.” Matteo Renzi



Sono sulla strada del rientro verso l’Italia e annuncio da subito i primi due appuntamenti che ci aspettano al rientro. Per dire GRAZIE ai territori in cui mi sono candidato, territori che – grazie al lavoro di Carlo Calenda, dei candidati e di tutti gli straordinari volontari – hanno regalato un grande consenso alla lista di Azione e Italia Viva.

Quindi:

– sabato mattina alle 11, a Milano, ci vediamo al Superstudio, per una chiacchierata politica e un brindisi per dire grazie agli amici lombardi. Clicca qui per saperne di più;

– domenica sera alle 19.30 a Firenze, appuntamento al Tuscany Hall, anche qui per una chiacchierata e un brindisi con gli amici toscani (ma tanto non iniziamo prima della fine della partita della Fiorentina a Bergamo. Clicca qui per saperne di più.

Ovviamente, il progetto con Carlo Calenda e gli amici di Azione va avanti. Troveremo tutti insieme le formule migliori per arrivare al 2024 a fare la differenza, in Italia e in Europa, con la lista Renew Europe. E considerate che siamo i più votati tra i giovani, qui il post, un segnale che ci dice che, per la prima volta dopo tanto tempo, abbiamo molto futuro davanti a noi e non solo il presente.

Qui a Tokyo sono stati giorni di cordoglio per il tragico omicidio di Abe Shinzo. Con lui avevamo lavorato molto insieme per costruire un rapporto più profondo tra i nostri Paesi, non solo a livello istituzionale ma anche economico e culturale, investendo sulla ricerca, il design, l’innovazione, la moda. Ho portato le condoglianze alla vedova Akie, anche a nome di Agnese che l’aveva ospitata a Firenze.

Ho deposto come tutti i colleghi e ex colleghi un fiore durante la cerimonia.

Ho poi avuto un bilaterale con l’attuale Primo Ministro, Fumio Kishida, che ospiterà il prossimo G7 a Hiroshima, come Abe aveva fatto a Ise-Shima.

Tra i vari incontri, mi sono ritagliato anche lo spazio per andare a vedere la “Bella Simonetta”, un capolavoro del Botticelli, l’unico che è fuori Europa, che è di proprietà del colosso giapponese Marubeni. Mi piace l’idea che, accanto agli scambi commerciali, ci sia sempre una identità culturale da condividere e confrontare. E farlo davanti a un Botticelli vale doppio.

Torno con un grande peso sullo stomaco per le vicende internazionali: l’escalation non solo verbale in Ucraina è considerata un possibile detonatore di una crisi mondiale senza precedenti. Ho registrato molta preoccupazione su questo, nei colloqui informali sia coi leader in carica che con gli ex colleghi. Ne riparleremo prestissimo anche nelle Enews che, dalla settimana prossima, torneranno a essere meno “monotematiche” e a parlare non solo di politica politicante, come la campagna elettorale ci ha inevitabilmente costretto a fare.

Chi vuole iscriversi al canale di Telegram può farlo qui.

Chi vuole dare una mano economica (grazie) qui.

Chi preferisce seguire su Instagram può farlo qui.

Un sorriso,



P.S. Dicono che il Reddito di Cittadinanza non abbia influito sul voto e che il consenso ottenuto dai Cinque Stelle sia per ragioni ideali. Guardate questo grafico. E poi, se vi va, ne riparliamo.

Enews 834 DI MATTEO RENZI.Buon pomeriggio da Tokyo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo