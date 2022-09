Gli appelli a Renzi per la sua specialità: “Già mi chiedono di far cadere il governo, ma bisogna che lo facciano!”

Predica calma, pazienza, rassicura sulla tenuta democratica dell’Italia con un po’ di sarcasmo il leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Che un po’ ironizza e un po’ ragiona sulle elezioni politiche del 25 settembre scorso in una riflessione sul suo sito ufficiale. Dopo il voto Renzi è volato in Giappone, per i funerali dell’ex primo ministro Shinzo Abe, assassinato in un comizio. Già in tantissimi gli chiedono di far cadere il governo: e lui risponde.

Come già aveva dichiarato in interviste concesse dopo il voto, Renzi considera netta la vittoria di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, meritevole ma anche supportata dal “disastro” di Enrico Letta del Partito Democratico, che ha “scientificamente sbagliato tutto negli ultimi due mesi”. E ribadisce che “la destra italiana non è fascista. Va respinta questa narrazione, non c’è alcun rischio democratico nel nostro Paese”, anzi “con la destra al massimo rischiamo il portafogli perché io li ritengo incapaci di governare”. Non ha escluso un supporto sulle riforme costituzionali.