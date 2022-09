PD e Lega, i veri sconfitti

Ora Lega e PD devono davvero decidere cosa fare e cosa essere. Fino ad oggi nella Lega hanno cercato di convivere l’anima nazionalista e quella autonomista e nel PD gli orfani dei comunisti e dei democristiani.

Assieme ad un risultato finalmente chiaro ed inequivocabile, dalle urne di domenica 25 settembre è uscito un nuovo assetto della politica italiana. All’archiviazione pressoché definitiva delle coalizioni e con esse dell’ambigua quanto insopportabile definizione di “centrodestra” e “centrosinistra”, si è accompagnata l’individuazione netta di una destra con un polo di attrazione in Fratelli d’Italia, di una chiara sinistra il cui fulcro di aggregazione insiste nel Movimento 5 Stelle e, in ultimo, di un’area centrista il cui embrione e volano si individuano nella cosiddetta “lista Calenda”.

Uno scenario di normalizzazione che mette fuori gioco ed evidenzia tutta l’inadeguatezza di Pd e Lega: non più partiti spiccatamente di parte o, come nel caso della Lega, territorialmente individuabili. Ma neppure e per contro, classificabili come moderati e quindi riconducibili ad un posizionamento di centro. Insomma partiti “mare e monti” (o, per contro “né carne, né pesce”), completamente inadatti ad un tempo che reclama a gran voce chiarezza, serietà e coerenza.

Partiti melassa; accozzaglia di anime contrapposte, visioni e culture spesso opposte (democristiani e comunisti nel Pd, autonomisti e nazionalisti nella Lega) che per ragioni di realpolitik (tradotto: per convenienze più o meno personali) hanno tentato di convivere rinviando (per decenni) il confronto con la realtà. Quella realtà che domenica scorsa ha presentato inevitabilmente il conto. dovranno decidere cosa fare da grandi e, se del caso, prendere atto dell’inevitabile: meglio una scissione che la marginalizzazione.

