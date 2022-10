UN FILM PER IL FINESETTIMANA (O ANCHE DOPO) è UN FILM PER COMPRENDERE L’ITALIA DI OGGI.(UGUALE A QUELLA DI ERI)

Il nuovo film di Gianni Amelio, regista da sempre impegnato sui temi sociali, dopo la sua ultima fatica Hammamet (2020), ha presentato a Venezia un’opera liberamente ispirata al caso di Aldo Braibanti, intellettuale coinvolto in un processo per plagio (di un suo allievo) negli anni ‘60 che era una implicita condanna dell’omosessualità. Ma siamo sicuri che l’Italia sia poi cambiata tanto?

Andate a vedere “Il signore delle formiche”, il film di Gianni Amelio che racconta la vicenda del professor Aldo Braibanti, arrestato, incarcerato, processato e condannato a 9 anni nel luglio 1968 per il reato di plagio. Unico caso di applicazione di quell’articolo del codice fascista Rocco, mai usato prima o dopo di lui.

Ricordo perfettamente quella storia e la rabbia che mi aveva suscitato già dall’anno precedente, quando l’arresto e l’istruttoria apparvero sui giornali. Avevo venti anni e leggevo l’Unità che fu l’unico giornale a schierarsi contro quel processo, nel coro unanime e assordante di tutto il resto della stampa benpensante e reazionaria.

Braibanti era un intellettuale acuto, profondo e scomodo. Spesso ruvido e antipatico ai più per il modo sprezzante di criticare il sistema politico e sociale attraverso la ricerca e la sperimentazione culturale di avanguardia.

Ma non confondetelo con gli intellettuali della gauche caviar di oggi. Braibanti ha sempre pagato e non faceva l’estrattore di reddito pret a porter.

Brabanti era omosessuale e si innamorò, ricambiato, di un suo allievo maggiorenne. Per questo fatto, imperdonabile per la società autoritaria, repressiva, ipocritamente perbenista di allora, lui andò in galera e il suo ragazzo fu rovinato in modo irreversibile dopo un lungo ricovero psichiatrico e decine di elettroshock.

Il film di Amelio è potente perché ci fa rivivere un aspetto importante della nostra società prima della rottura del ’68. Chi può ricordi, chi non la conobbe lo impari. Serve per capire dove siamo oggi e in che direzione andare per non tornare indietro. Il rischio c’è sempre stato in questi 54 anni.

Da testimone di quegli anni il film mi ha molto emozionato. Ho rivisto, attraverso la vicenda di Braibanti, un mondo consegnato all’archivio della memoria. Ho riappreso il valore grande della rottura con quel mondo che la mia generazione trovò la forza e il coraggio di fare.

La nostra fu, in primo luogo, una rivolta contro quella società autoritaria, retrograda e violenta contro chi vi si opponeva, che aveva prodotto quel “Processo aberrante”, come intitolò la prima pagina dell’Unità del 18 luglio 1968, il giorno della sentenza che concludeva due anni di calvario e polemiche.

Torna alla memoria il processo contro gli studenti del Liceo Parini di Milano, imputati per aver pubblicato sul giornale della scuola, La Zanzara, un questionario/inchiesta sulla sessualità.

Ma anche lo sdegno per i braccianti di Avola, uccisi dal fuoco sulla folla da parte della polizia, perché chiedevano il rispetto dei diritti del lavoro.

E tanti grandi e piccoli fatti quotidiani, come le parole del Preside della mia facoltà che, difronte all’iscrizione di stranieri, neri, e figli di operai (“anche l’operaio vuole il figlio dottore, Contessa!”) ci disse che non era possibile mettere dei purosangue nella stessa stalla dei somari.

Quella rottura mosse la parte migliore della politica. Nel ’69 gli operai conquistarono la settimana di 40 ore, le 150 ore pagate per la loro istruzione, poi nei ‘70 vennero le leggi sul diritto allo studio, i decreti delegati per la partecipazione scolastica, la salute pubblica per tutti, la riforma del diritto di famiglia, il divorzio, l’abolizione dell’elettroshock e la legge Basaglia, la legge 194, la cancellazione del delitto d’onore, l’abolizione della punizione del solo adulterio femminile, e quella del reato di plagio, l’apertura dei giovani al mondo con l’Erasmus e tanto altro negli anni a seguito di quella spinta antiautoritaria.

A tutto questo si opposero lo stragismo di destra e il terrorismo delle BR. Paura di quella rottura da parte del primo, esaltazione criminale per un movimento che avevano tentato invano di cavalcare da parte delle seconde.

Ha sempre vinto la democrazia che migliaia di giovani impararono allora a praticare, difendere e amare.

Unico neo, inspiegabile, del film di Amelio è l’aver contrapposto il giornalista “buono” de l’Unità, che anche nella realtà scriverà costantemente in favore di Braibanti, con la direzione del giornale, sottintendendo un orientamento reticente e imbarazzato del Pci.

Testimonio da lettore e militante di allora che non fu così. Basta che cerchiate in rete l’articolo, di fuoco, del direttore Maurizio Ferrara, nella prima pagina del 18 luglio 1968 che riproduco in basso. C’è poco da dire.

A queste obbiezioni si risponde che il film non è una operazione documentale, ma un’opera d’arte. Affermazione retorica e contraddittoria. Perché, mi chiedo, un’opera d’arte ricostruisce una storia falsificandone un punto fondamentale che ne cambia uno dei suoi significati principali?

E’ evidente che Amelio restituisce sotto metafora il rapporto tra il giornalista dell’Unità e Braibanti, tanto è vero che il claim della produzione, nelle schede per la stampa, sottolinea che il giornalista scrive “affrontando sospetti e censure” che non ci furono.

Come pure è singolare che Amelio, rappresentando una manifestazione in favore di Braibanti durante il processo, abbia inserito il primo piano di Bonino oggi. Per la cronaca, Bonino iniziò a fare politica diversi anni dopo la conclusione del processo. Semmai non avrebbe stonato l’immagine di Pannella che del caso si occupò davvero. Una caduta di stile, che vanifica l’affermazione che il film non è, anche, una operazione documentale.

Affermando questo si fa torto , paradossalmente, all’intelligenza creativa di Amelio non dandogli, su questi punti, del bugiardo consapevole.

Il film, tuttavia, è un bel film da vedere.

