RENZI da Milano riparte il futuro.

Milano e la Lombardia ci hanno regalato un risultato straordinario. Appena tornato in Italia ho detto grazie ai militanti che hanno fatto una bellissima campagna elettorale. Insieme a Carlo Calenda lavoreremo insieme per fare di Renew Europe il primo partito alle elezioni europee del 2024. Nel frattempo opposizione leale e rigorosa. Quanta energia oggi nella sala, da Milano riparte il futuro.

Matteo Renzi a Milano: qui si guarda al futuro. Moratti, si cercano i successori.

Il leader di Italia viva: no al campo largo alle Regionali. Lega, ipotesi Guido Bertolaso per l’assessorato alla Sanità

Matteo Renzi battezza il capoluogo lombardo perno del Terzo Polo: «Milano è la nostra capitale perché, oltre ad essere quella economica e del Terzo Settore, è la capitale del futuro e Renews Europe», il gruppo liberale al Parlamento europeo di cui fanno parte Azione e Italia Viva, «è il partito del futuro», ha detto il leader di Iv sabato ringraziando gli elettori che qui hanno portato l’alleanza con Azione al 16% e fino al 23% nel collegio del centro cittadino.

Da qui, l’obiettivo di «rafforzare il risultato nella regione e portare tutto il Paese ad avere questa stessa passione per il futuro espressa al Nord e soprattutto a Milano». Il primo appuntamento è quello delle Regionali nel 2023 e Renzi lo sa bene, come sa che il naturale approdo di Letizia Moratti, qualora il centrodestra le desse risposta negativa, è nel Terzo Polo. L’ex premier non si sbilancia e spiega come si tratti per ora di «una discussione interna al centrodestra», anche «abbastanza imbarazzante». Ma quando finalmente la coalizione avrà preso una decisione dopo la composizione del governo, «con Carlo Calenda e gli iscritti lombardi di Azione e Iv decideremo che cosa fare». La chiusura non c’è: si aspetta e poi si valuterà. Sull’attuale vice di Attilio Fontana il giudizio che trapela è positivo: «La conosco da anni e ha sicuramente migliorato la situazione della sanità lombarda.

Alla luce della composizione del nuovo governo, «inizieremo ad affrontare il tema delle Regionali in Lombardia e in Lazio», dice Renzi. Sulla strategia per le urne il punto fermo è uno: «Non staremo né con un campo largo Pd-M5S, né con la destra». Ma le porte verso un Pd non allargato ai 5Stelle sembrerebbero ugualmente chiuse al momento: «Il Pd come lo abbiamo conosciuto è finito — tuona Renzi —. Qui c’è un unico grande responsabile della vittoria di Giorgia Meloni. Il Pd era una grande speranza, oggi Enrico Letta ha consegnato il Paese a Meloni». In casa dem, intanto, l’8 ottobre Pierfrancesco Maran, grande escluso dalle liste elettorali, riunirà il Pd lombardo e tutti i simpatizzanti alle 10,30 alla Fondazione Feltrinelli nell’evento «Cominciamo da capo» per scongiurare l’ipotesi che il candidato per le Regionali venga scelto da Roma e chiedere che vengano indette le primarie.

Dalle parti di Palazzo Lombardia la sensazione di una tregua armata è palpabile: si attende che siano i leader nazionali a decidere sul futuro di Letizia Moratti, prima da vicepresidente e assessora al Welfare col possibile ritiro delle deleghe, quindi sulla sfida alla candidatura della coalizione. Una sfida che la coordinatrice di Fdi in Lombardia Daniela Santanché, intervistata dal Corriere, conferma essere «nelle mani dei leader nazionali» e sul tavolo «una volta chiusa la composizione del governo». La senatrice ricorda però anche la fedeltà di FdI alla «regola del presidente uscente», facendo pensare ad una soluzione favorevole alla Lega e a Fontana.

Nel tentativo di far venire alla luce quello che possono essersi detti presidente e vicepresidente nel faccia a faccia di sabato emergono nuovi dettagli e ricostruzioni. Moratti non avrebbe «chiarito» ciò che le ha chiesto Fontana per una questione «di principio», si apprende da fonti vicine all’assessora. E cioè: Fontana le avrebbe chiesto, come annunciato, di dichiarare per chi aveva votato alle Politiche e di rinunciare a candidarsi alle Regionali per un campo che non fosse il centrodestra. Richieste «irricevibili». Primo principio «inderogabile» per Moratti sarebbe quello di «non fare una dichiarazione di voto» dato che «il voto è libero e segreto»; secondo il «non accettare di sottoscrivere un impegno a non candidarsi». Rispondere a queste due richeste avrebbe costituito «un precedente grave». Sarebbe quindi stato un «incontro pacato, ma molto fermo». Secondo un’altra ricostruzione ci sarebbe anche stato un tentativo in extremis di sciogliere il nodo tra i due: sarebbe stata la richiesta della stessa assessora di ottenere, in cambio del suo ritiro alla corsa per le Regionali, il ministero della Salute. Sembra che però questa ipotesi sia già stata esclusa da Meloni. Intanto si apprende che la rete civica su cui da mesi Moratti ha lavorato e che spazia su tutti i settori — industria, Terzo Settore, cultura, commercio —, prevederebbe «un quadro organizzativo con responsabili provinciali, territoriali e di settori», dicono fonti a lei vicine.

In attesa della decisione dei leader, la Lega starebbe già sondando possibili candidati per l’assessorato al Welfare se a Moratti venissero, come ci si aspetta, ritirate le deleghe. Si penserebbe a un tecnico. Tra i nomi che circolano, quello del direttore generale di Ats Milano Walter Bergamaschi. Ma sicuramente una figura come quella di Guido Bertolaso sarebbe al primo posto nella mente di Fontana per il passaggio di testimone.

