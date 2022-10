CARA MADIA Fa piacere sapere che il partito è aperto a tutti. Ma se i tutti sono Bersani e D’Alema ogni speranza è morta

Di Marianna Madia. Se il Congresso sarà una resa dei conti fra liberal e radical, meglio sciogliere il Pd prima. Quelle categorie vivono più sui giornali che nella realtà dei fatti. Usiamo il percorso che ci aspetta per diventare più grandi di ciò che siamo.

Il PD ha perso le elezioni e inesorabilmente si è avviato il processo di analisi e purtroppo peggio di una sconfitta ci sono gli errori che possono essere guidati da analisi errate fatte a caldo. Mai come ora occorrono lucidità e passione. Cominciamo con la lucidità dei dati. Giorgia Meloni ha vinto indiscutibilmente le elezioni ma non ha determinato uno sfondamento, il Paese non si è spostato a destra. L’Italia non è distante da ciò che era cinque anni fa. Il centro destra ha ottenuto 12 milioni di voti, esattamente gli stessi del 2018, producendo un travaso di voti interno alla coalizione. Il Paese è ancora una volta spaccato sostanzialmente in due e siamo ben lontani dall’eccezionalità rappresentata nel 2014 da Matteo Renzi che riuscì concretamente a spostare pezzi di elettorato consistenti da una parte all’altra del campo.

La responsabilità dell’esito del voto e delle sue dimensioni in termini di rappresentanza parlamentare è tutta nostra. I voti certo “non si sommano”, come si usa dire, ma i numeri vanno letti per iniziare a capire dove abbiamo perso se a fronte dei 12 milioni di elettori del centro destra, ci sono circa 13 milioni di elettori che hanno scelto quest’altra parte del campo ma a cui non abbiamo saputo offrire una proposta politica competitiva. Dentro quei 13 milioni c’è un Partito Democratico fermo da cinque anni, in arretramento negli ultimi dieci, a cui i vari passaggi di leadership non sono riusciti a dare una spinta espansiva. E poi ci sono 18 milioni di elettori che a votare non ci sono proprio andati perché, anzitutto noi, siamo stati incapaci di rappresentare una speranza per chi è talmente disilluso. Questa è la fotografia reale.

LA MADIA.Una che con quello che dovrebbe essere un partito di sx non ha niente in comune si permette di dare suggerimenti . Siamo arrivati al ridicolo . Un nuovo partito democratico ( non serve cambiare il nome) dovrebbe buttare fuori a calci in culo gente come Madia e con lei tutti i pariolini ed i capalbiani ( che sono la maggioranza ) che hanno occupato il partito . In altre Nazioni quando ci sono problemi si dimette il leader. In Italia sciolgono i partiti o cambiano nome…. Mah non è che poco poco in Italia meglio nel PD mancano i leader?????? SIETE fermamente fermi – in altri tempi si sarebbe detto “orgogliosamente” – ai nastri di partenza. Di come superare la dicotomia tra correnti radical e correnti liberal – causa indicata di tutti i mali e presupposto senza alternativa della rinascita – nel bel post madiano, purtroppo, non c’è traccia. Implicita acquiescenza all’alternativa? Fa piacere sapere che il partito è aperto a tutti. Ma se i tutti sono Bersani e D’Alema ogni speranza è morta. Aggiumgo! A Letta, principale artefice della disfatta, bisognerebbe ricordate che le dimissioni (vere) non si annuciano soltanto, si danno con effetto immediato.Poi voglio solo aggiungere che non bastano solo le sue di dimissioni visto che le scelte “azzeccate” da lui proposte sono state accettate da tutta la direzione o dirigenza….tutto gli possiamo dire a Letta ma non credo le abbia imposte con la forza. Dissoluzione o rinascita il problema è il riciclo della classe dirigente Sempre la stessa, professionista del riciclo, senza un mestiere al di là della politica fatta pure male antepongono il loro interesse personale a qualsiasi progetto che comunque vorranno ancora vivere da protagonistiNon amo il sardinismo ma il recente commento politico di Santori ben li fotografa Infatti al di là dei limiti del personaggio l’estabishment ha subito attivato i consumati meccanismi di auto conservazione.Mandateli via tutti a zappare!!

PD: una cozzaglia priva di identità divenuta, dopo i disastri FATTI PER ESTROMETTERE Renzi, Facendo del PD uno sfolla-gente, uno scaccia elettori. Quel partito andrebbe superato. Auspicabile una scissione tra l’Anima Progressista e l’Anima ZTL. La prima dialoga con Giuseppe Conte. La seconda dialoga con Calenda, +Europa, … Quando poi ci sono le elezioni fanno semplice cartello elettorale. Così come fece anche l’ex PdL (pollo delle libertà ora scisso in fdi, FI, …). POST SCRIPTUM: Cosa insegna di preciso Baioletta a Parigi? Non conosce nemmeno la legge elettorale voluta ferocemente dal suo stesso partito Pidiota.

CARA MADIA Fa piacere sapere che il partito è aperto a tutti. Ma se i tutti sono Bersani e D'Alema ogni speranza è morta

