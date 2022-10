“L’onda non tende ad abbassarsi.Il popolo Iraniano è arrivato al punto che non ha più nulla da perdere e quindi non si spaventa più davanti a politiche di repressione

“L’onda non tende ad abbassarsi. L’auspicio è che dopo 42 anni questa protesta si trasformi in una vera e propria rivoluzione: il popolo iraniano è arrivato al punto che non ha più nulla da perdere e quindi non si spaventa più davanti a politiche di repressione. Da fonti interne sappiamo che durante le manifestazioni in Iran ci sono stati oltre 240 morti, quando il regime parla solo di poche decine. Almeno 12.000 gli arrestati. Gli iraniani vogliono un cambiamento radicale, un rovesciamento del regime dittatoriale così come della forma monarchica precedente. Gli stessi slogan di piazza, sempre più incisivi, lo sottolineano”. A dirlo all’Adnkronos Ghazal Afshar dell’associazione Giovani Iraniani in Italia, figlia di due combattenti iraniani (il padre è stato giustiziato nel massacro del 1988) che fuggirono dal Paese con lei quando non aveva nemmeno un anno rifugiandosi in Italia.