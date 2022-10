Non c’è cosa peggiore di chi non vuol capire, vedere e ascoltare. Purtroppo questi sono gli elementi che non vogliono usare o, che sono talmente accecati, di poter riprendere a tutti i costi, quello che hanno perduto. Il Pd non esiste più è solo un’ associazione. …Capito mi hai. Il PD è capace di alearsi con il diavolo per conservare le poltrone. Non hanno ideali, visione di futuro ni identità. E un cumulo di persone che cerca di sopravivere e basta.

Sono allo sbando non sanno chi sono, non sanno dove a dare. Che tristezza cadere e sguazzare nella melma di Conte. Mi fa’specie costatare che il PD sembra avere perso dignità, più cercano i M5S più loro fanno i prezioso, è un balletto senza fine e proprio uno spettacolo indecoroso,ma quanta pazienza devono avere ancora gli elettori PD? a parer mio sta finendo visto il voto,ma si svegliano o no?Così alla prossima batosta elettorale cambieranno di nuovo segretario; ormai il PD è diventato un ufficio di collocamento per aspiranti segretari di partito, possibilmente muniti di attestato di precedenti esperienze fallimentari.

Paita: nel Pd “Non hanno capito nulla, ripropongono l’alleanza con i 5 stelle”

“Incredibile ma vero: non hanno capito nulla. Ripropongono l’alleanza con i 5 stelle!!! Proprio a #Genova peraltro. Noi saremo orgogliosamente dall’altra parte, al fianco di chi produce, lavora e vuole le infrastrutture che servono alla Liguria e al nostro Paese. #ItaliaSulSerio”

Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, spezzina eletta senatrice di Italia Viva, a proposito dell’intervista, pubblicata oggi sulla Stampa, in cui il segretario genovese del Partito democratico Simone D’Angelo analizza i risultati del voto.

Deputata eletta con il Pd alle elezioni politiche del 2018, Paita nel 2019 è passata ad Italia Viva di Matteo Renzi

